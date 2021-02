TANJA JE MEDICINSKO ČUDO: Niko nije verovao da će preživeti operaciju, a ona ponovo STALA NA NOGE! (KURIR TELEVIZIJA)

Sve je počelo kada je napunila 18 godina. Neprekidni bolovi, izgubljena sposobnost da podigne ruke, gubitak osećaja u prstima, a na kraju i oduzetost od grudi na dole. "Na početku je sve bilo bezazleno.

Pomislila sam da sam loše spavala, da sam se nezgodno namestila, niko nije to shvatao ozbiljno. I tu noć kad sam izgubila pokrete, onda me je ujak izneo na rukama i odneli me u bolnicu u Čačku", započinje Tanja svoju životnu priču. U čačanskoj bolnici je obišla sva odeljenja od urologije do ginekologije, ali nisu imali sve što je potrebno da joj uspostave dijagnozu.

"Kada je stigao snimak magnetne rezonance, lekar je rekao mojoj mami da on sumnja da je 80 odsto infekcija, a 20 odsto da je karcinom, ali da neće znati dok me ne otvori i da ja najverovatnije neću preživeti operaciju", nastavlja hrabra devojka. Ispostavilo se da je doktor bio u pravu i da je stafilokoka koju svi imamo u rukama počela da gnoji i pritiska kičmenu moždinu. Neko vreme provela je u kolicima, a ništa nije ukazivalo na to da će ponovo hodati. Osim njene jasne volje i zacrtane slike sebe u štiklama i na nogama.

"Možete da mi oduzmete obe noge, da ih amputirate, ja znam šta mislim. I ja sam samo sebi svakog dana govorila da nije gotovo dok ja ne pobedim. Mislim da se dogodilo čudo. Podaren mi je jedan nov život!" zaključuje Tanja.

Iako ne može da čučne, potrči ili skoči, ne oseća se ograničeno jer ima prijatelje, obaveze na fakultetu i plan da pokrene akciju prikupljanja sredstava kako bi sebi dodatno olakšala svakodnevnicu.

