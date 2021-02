DR KISIĆ PRIŽELJKUJE KINESKI SCENARIO U SRBIJI: Jedva čekam da vidim lice dr Pelemiša

Ministarka i članica Kriznog štaba dr Darija Kisić Tepavčević izjavila je da danas donete mere nisu nikakve nove mere, jer se već godinu dana insistira na istim strvarima i to da li je neki objekat otvoren do 14 sati, 18 ili 20 časova - ne znači i da moramo da idemo.

"Nikada nismo ni smeli drugačije da se ponašamo od početka epidmemije. Nisu ovo nove mere, pričamo isto već godinu dana", rekla je Kisić na pitanje da li se okasnilo sa novima merama, jer već nedelju dana raste broj zaraženih.

Kisić je rekla da to da li je neki objekat zvanično otvoren do 14 sati, 18 ili 20 sati, ne znači da moramo da idemo tamo, znači da imamo priliku da, ako moramo da završimo neki posao, možemo to da učinimo.

"Ove mere treba da budu na snazi do odvjavljivanja epidemije. Svi priželjkujemo sliku iz Kine, kada su zdravstveni radnici skidali maske pred kameram i ja jedva čekam da dr Pelemišu vidim lice, ali situacija je takva", rekla je Kisić.

Kako je rekla, sa merama se zakasnilo ako ima još nekoga ko sumnja da su ove mere efikasne, ko još misli da mu neko nešto sprečava da radi i tek tako ga limitira u normalnom životu i normalnim životnim aktivnostima.

Član Kriznog štaba dr Mijomir Pelemiš rekao je da mu smeta što svi prstom upiru u Štab, jer on ne kontroliše mere.

"Zna se ko kontroliše sprovođenje mera. Mi predlažemo mere, vlada ih usvaja i zna se ko ih kontroliše, svako treba da radi svoj posao", rekao je on.

Kisić i Pelemiš su zahvalili medijima na pomoći tokom epidemije korona virusa.

"Zabrinjava što, kada je počela pandemija, ljudi nisu poznavali nijednu zaraženu ili preminulu osobu, i mnogima se činilo da se radi o imaginarnom virusu i da su mere prestrogre. Sigurna sam da svi sada znate desetine osoba koje su inficirane ili koje su izgubile bitku. Virus je stvaran i molim vas da širimo informacije koliko je bitno da se pridržavamo mera", rekla je Kisić.

(Kurir.rs/Tanjug)

