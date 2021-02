DOKTORKA MARIJA GNJATOVIĆ: Kliničko ispitivanje pokazalo da je kineska vakcina efikasna koliko i Pfajzerova

Čak 98 od 100 ispitanika, koji su primili po dve doze kineske Sinopharm vakcine, razvilo je antitela i to visoke vrednosti od 50 do 100, kao što je slučaj i sa Pfizer-BioNTech vakcine, pokazali su najnoviji rezultati istraživanja u Srbiji, kaže za eKlinika dr Marija Gnjatović, doktor nauka i istraživač saradnik Instituta za primenu nuklearne energije INEP.

"Ovo je zaista fascinantan rezultat. Verovatno dolazi do naglog skoka antitela i to između sedmog i četrnaestog dana nakon primljene druge doze, i te vrednosti kasnije napreduju. Uglavnom, potvrđena je izuzetno efikasnost u stvaranju antitela kod osoba vakcinisanih kineskom vakcinom. Istraživanje je rađeno 15 dana nakon primljene druge doze, i njih 98 od 100 ispitanika razvilo je antitela. Najznačajnije je što su razvili visoke vrednosti kao da su preležali teži oblik covid 19", rekla je dr Marija Gnjatović, koja nam je otkrila najnovije rezultate istraživanja:

"To su lepe vesti za sve one koji su se brinuli jer su vakcinisani kineskom Sinopharm vakcinom. Kod njih su se prema istraživanju sporije razvijala antitela u odnosu na druge vakcine", rekla je Marija Gnjatović.

Naša sagovornica je objasnila da je ovo istraživanje bilo od posebne važnosti jer je ova kineska vakcina najviše aplikovana u Srbiji. Činjenica da nakon primljene ove vakcine nije bilo značajnih neželjenih dejstava, po njenom mišljenju, ohrabrila je i one koji su se razmišljali da li da se prijave za vakcinaciju.

Tokom treće faze kliničkih ispitivanja pokazalo se da je ova vakcina 72,51 odsto efikasna protiv korona virusa, navodi se u saopštenju Instituta za biološke proizvode u Vuhanu. Dr Marija Ignjatović je objasnila da ljudi često mešaju efikasnost i razvijanje antitela. Naime, istraživanje Instituta za biološke proizvode u Vuhanu znači da Sinopharm vakcina u tom procentu ne dozvoljava da se razvije teža klinička slika, što govori u prilog da zaista deluje.

Da podsetimo sva istraživanja koja je INEP radio dokazala su da su vakcine u Srbiji vrlo kvalitetne i efikasne. Stvoren je dobar imunološki odgovor kod svih koji ih primili, što ohrabruje u borbi protiv korona virusa. Američko – nemačka Pfizer – BioNTech vakcina, ruska vakcina Sputnik V su odlična zaštita, a sada se i i za kinesku Sinopharm zna da indukuje ozbiljan imunološki odgovor i stvaranje antitela.

"Njih 100 je razvilo antitela na rusku vakcinu Sputnik V, prema našim istraživanjima, a vakcina Astra Zeneca je slična i očekujem jednako dobre rezultate", rekla je Gnjatović:

"Tehnologija je vrlo slična ruskoj, sada se rade i neka istraživanja da se ove dve vakcine spoje. Mogu se kombinovati i prvi rezultati o efikasnosti očekuju se početkom maja", naglasila je ona.

Dr Marija Gnjatović kaže da ljudi moraju da budu svesni da se pun efekat svih vakcina očekuje dve nedelje nakon druge doze.

"U periodu između prve i druge doze pokreće se imunološki sistem, ali te količine antitela nisu dovoljne da zaštite od potencijalne infekcije, te može da se desi da između dve doze, ukoliko ne nosite masku, da se zarazite", navela je ona apelujući da se svi pridržavaju propisanih mera u borbi protiv covid 19.

Napominje i da vakcine nisu lek, da ne leče koronu, već su sredstvo koje će nam pomoći da se ne razbolimo sa težom kliničkom slikom. Prilikom primanja vakcine, jako bitno da organizam bude zdrav, da bi dao svoj maksimum, odnosno napravio dobar imunološki odgovor. Ispričala je i da je bilo slučajeva u lekarskoj praksi da se ljudi nisu osećali dobro. Kažu da ih je „nešto lomilo“, a otišli su da prime vakcinu. Prema njenim rečima, oni su očigledno primili vakcinu u vreme inkubacije i već su imali neku infekciju. Zatim su se i razboleli, ali ne, kako misle, od same vakcine.

Dr Gnjatović je podsetila da se zna odavno da kada neko prima bilo koju vakcinu mora da bude zdrav.

"Što više pojedinaca da svoj doprinos usporavanju širenja virusa, to ćemo lakše dostići kolektivni imunitet. Da bismo do njega došli potrebna je 60 do 80 odsto onih koji imaju imunitet. Tada možemo reći da smo na putu da se rešimo virusa", poručila je Marija Gnjatović iz Instituta za primenu nuklearne energije.

