ZNATE LI ŠTA JE TO BRENA? Slavna pevačica davno otkrila šta ta reč znači, ali u Bosni ona se koristi i za ovaj predmet u kući!

BEOGRAD - Brena Nacionale iliti Lepa Brena svojevremeno je otkrila kako je dobila čuveni nadimak i koja dva čoveka su zaslužna za to.

Njeno pravo ime je Fahreta a nadimak Brena dobila je 1975. godine, još u srednjoškolskim danima. Za sve je kriv njen košarkaški trener, što je Brena ispričala u dokumentarnom filmu "Lepa Brena - godine Slatkog greha", koji je prikazan na TV Prva.

Ona je tada ispričala sledeće: Počela sam aktivno da treniram košarku. Na košarkaškom terenu je i nastao moj današnji nadimak Brena. Nadimak mi je dao moj tadašnji košarkaški trener, Vlada Bajer. Treneru je bilo komplikovano da me doziva: "Fahreta, Fahreta!" Igrala sam centra ili beka. Moje koleginice bile su Mila, Kata... Sve neka kratka imena. I kaže on meni: "Ja ću tebe zvati Brena". Ja kažem: "Ko je ta Brena?!" Kao prvo, glupo ime. Mislim, od svih imena koja su mogla biti lepša - ispričala je Brena.

- U Bosni, to je bio sinonim za lepu devojku. Uvek sam volela da se ističem, da se izborim za svoje mesto pod suncem. Ma, bila sam kao šilo! Zato sam se i našla pod košem, s loptom u rukama. Tu je došao do izražaja i moj smisao za realnost. Shvatila sam da nisam dovoljno talentovana za košarku i da će uvek biti boljih od mene, koje neću dostići. Kada me je kasnije Saša Popović pitao imam li neki nadimak, setila sam se tog događaja, i tako postala - Brena.

Čuveni TV voditelj, pokojni Milovan Ilić Minimaks, 1981. godine dodao joj Lepa i ostalo je istorija. Brena je decenijama kasnije prokomentarisala i to Lepa...

- Nisam volela to Lepa jer nisam mislila da sam lepa na taj način - otkrila je tada Brena.

Međutim, reč brena u Bosni koristi se i za drvenu posudu poput ove u kojoj su žene nekada sa izvora dovlačile vodu u kuću.

Liči na bućkalo za maslac ali ima čep foto: Youtube Printscreen

Ta posuda bila je izrađena od drveta, ličila je na duguljastu bačvicu ili burence, ali nije bila tako obla, već više duguljasta da bi lepo legla na leđa jer se nosila na ramenu.

Ova drvena posuda bila je nalik breni foto: Kupindo printscreen

U centralnoj Srbiji voda se u stara vremena sa izvora u kuću najčešće nosila u testijama, glinenom vrču.

Danas su ovakve posude veoma vredne i služe kao ukras u etno-selima i kućama kao spomen na vremena kada se teško ali verovatno i lepše živelo.

(Kurir.rs)

Kurir