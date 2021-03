PRESEK PO GRADOVIMA: U Beogradu više od 1.200 novozaraženih, u Nišu i Novom Sadu skoro 300, trocifrene brojke ima još jedan grad

Na prvom mestu crne liste korona gradova nalazi se Beograd sa još 1.263 novozaraženih.

Brojke su trocifrene još u Novom Sadu (284), Nišu (276), kao i u Kragujevcu gde je registrovano još 189 novozaraženih.

U ostalim mestima širom Srbije brojke su dvocifrene:

Kraljevo 89

Subotica 87

Vranje 83

Aleksinac 73

Čačak 61

Paraćin 57

Užice 55

Pančevo 53

Kikinda 45

Trstenik i Aranđelovac po 43

Kruševac 42

Valjevo 40

Arilje 37

Kula 32

U Srbiji je u prethodnih 24 sata na korona virus testirano 13.596 građana od kojih je 4.091 novozaražena.

Nažalost, preminulo je 17 pacijenata. Na respiratorima u bolnicama širom Srbije trenutno se nalaze 176 pacijenata.

Inače, za sutra je zakazana nova sednica Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa na kojoj će se razmatrazi trenutna epidemiološka situacija i eventualno uvođenje novih mera.

Prof. dr Branislav Tiodorović rekao je danas da je neophodno još jedno skraćenje na nedelju dana i još jedan vikend bez kafića i restorana.

- Bez sedam do 10 dana ne možemo imati efekte. Po epidemiološkoj doktrini neophodno je da imate čak tri nedelje sprovođenje rigoroznih mera. Imaćemo isti stav i sutra, da bude intenzivno ograničenje, vrlo rigorozno za sve objekte s tim što će morati da se proceni da li će to biti do 14 ili 17 sati - rekao je dr Tiodorović za televiziju Pink.

Njegov kolega epidemiolog dr Predrag Kon izjavio je za Kurir da medicinski deo Kriznog štaba ne odustaje od svojih zahteva.

- Medicinski deo Kriznog štaba i dalje stoji pri svom stavu - kratko je kazao dr Kon pred sutrašnju sednicu.

(Kurir.rs)

Kurir