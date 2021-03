DR KON OTVORENO: Medicinski deo Kriznog štaba ne može da pristane na kompromis! Ne razumem ko hoće da nas otera

Epidemiolog Predrag Kon priznaje da ne zna zašto sutra neće biti sednice Kriznog štaba.

"Što se tiče epidemiološke situacije, ona se nažalost pogoršava. Ni u kom slučaju nije stalo kao što smo se nadali. S druge strane, mi obično dan ranije budemo obavešteni o terminu sednice Kriznog štaba, danas nismo dobili taj termin i nemam informacije zašto. Istina je da je odložen Krizni štab, a zašto, ja trenutno nemam odgovor", rekao je dr Kon.

Epidemiolog otkriva da se medicinski deo Kriznog šta zalaže za strožije mere.

"Medicinski deo Kriznog štaba smatra da je potrebno najmanje sedam dana ovakvog ponašanja kao što je bilo tokom vikenda. Jasno je da se to tako jednostavno ne može dobiti zbog politički-privrednog dela, onog dela koji razmišlja o tim posledicama sprečavanja kontakata", dodao je dr Kon.

On je istakao da medicinski deo nije spreman na kompromis i da mu je nepojmljivo da neko smatra da treba izuzeti medicinski deo iz Kriznog štaba i sistema odlučivanja u vezi sa merama protiv korona virusa.

"Šta je bolje? Da nas uopšte nema? Mislite da je to rešenje? Ima jedan ogroman problem, vreme prolazi, a ono je ovde značajan faktor. Ima još jedna činjenica koju izvlače neki i tvrde da je i dalje bilo oboljevanja i tamo gde su najrigoroznije mere. Ja moram da kažem da to baš i nije tako. Tamo gde su bile najrigoroznije mere, došlo je do pada obolelih", istakao je Kon, a onda dodao:

"Ne vidim razloga da struka i medicinski deo budu na tapetu, a to se dešava svakog dana. Tužno je što sada o ovome pričamo i što sam u ovakvoj poziciji. Nijedan povod nismo dali da budemo napadani sa svih strana. I od poslanika u skupštini i opoziciji. Ja tvrdim da nije bilo razloga, ne samo da tvrdim nego imam i dokaze. Očekuje se da se sve reši zato što će pojedinac, da ne imenujem sebe, digne ruke od svega".

(Kurir.rs/RTS)

Kurir