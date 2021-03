ZA TRI DANA VAKCINISANO VIŠE OD 22.000 STRANACA: Kome smeta što Srbija besplatno vakciniše strane državljane?!

Dok ceo svet hvali Srbiju zbog fantastičnog uspeha koji je postigla u masovnoj imunizaciji, kao i zbog solidarnosti koju je pokazala sa zemljama u regionu, jedan deo domaće javnosti, posebno na Tviteru, oštro je kritikovao odluku države da se i stranim privrednicima i državljanima omogući vakcinacija u našoj zemlji!

Stručnjaci kažu da Srbija nije izolovano ostrvo i da se pandemije koronavirusa ne možemo rešiti sami, te da zlonamerni komentari ovog tipa pokazuju nedostatak empatije, solidarnosti i humanosti sa onima koji svakodnevno beleže alarmantan broj zaraženih i umrlih, a, za razliku od nas, ne mogu da nabave vakcine.

"Zašto strancima ne naplaćuju makar kartu za ulazak na Sajam? Da su automobili i knjige u pitanju, ne bi ušli za džabe". "Naši zdravstveni radnici nisu dužni da leče strane državljane. Koliko će se njih bespotrebno zaraziti i umreti zbog ovog". "Svako ko nije državljanin Srbije treba da plati vakcinu". Ovo su samo neki od komentara koji su se prethodnih dana nizali na Tviteru, dok se ceo svet divio našoj zemlji zbog odluke da pomogne i državljanima zemalja u regionu.

Međutim, uprkos ovim komentarima, većina građana veruje da je iz Srbije poslata najlepša slika o solidarnosti. A za tri dana - u četvrtak, subotu i nedelju, kako za Kurir kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu, vakcinisano je nešto više od 22.000 stranaca. Svi oni vakcinisani su vakcinom Astra Zeneka, kojom naši građani mahom nisu želeli da se vakcinišu.

- Učinili smo sve da pozovemo naše građane da se vakcinišu ovom vakcinom. U Beogradu i Novom Sadu smo omogućili vakcinaciju i bez zakazivanja. Uprkos svim našim naporima i pozivima, postojao je, nažalost, taj negativan PR ove vakcine, i ljudi mahom nisu želeli da je prime. Bilo je i onih koji su štiklirali opciju da hoće bilo koju vakcinu, ali su odustajali kada smo ih pozivali i obaveštavali da zovemo za Astra Zeneku. Kada smo videli da naši građani ne žele da se vakcinišu, obzirom da i sama vakcina ima rok dok kada može da se da, odlučili smo da pozovemo i strane državljene - objašnjava Jovanović i dodaje da je Srbija održala čas huimanosti, solidarnosti i zajedništva.

Dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja kaže za Kurir da Srbija treba da bude ponosna na to kako je sprovela imunizaciju protiv koronavirusa i da se solidarnost upravo pokazuje onda kada je najteže.

- Ono što smo želeli u ovako teškom trenutku je da pokažemo i solidarnost prema komšijama. Država je obezbedila vakcinu za svakog građanina Srbije i niko neće ostati uskraćen ni za jednu dozu. Posebnu ulogu je odigrala i PKS koja je lično finanasirala nabavku 10.000 doza za privredne komore i partnere u regionu što će dodatno povezati naše ekonomije.

Predsednik je juče u Srbiji izjavio i da ne razume kada neko kritikuje to što su u Srbiji strani državljani dolaze zbog vakcinacije, kao i da mu nije važno i nije mu problem što je zbog toga izostala zahvalnost dela "kolega". On je najavio da će se vakcinisati kada broj revakcinisanih pređe milion što će se, kaže, dogoditi danas ili sutra.

- Kako mogu to da urade? Mislim da to neće učiniti, jer to bi bilo neverovatno. Svi bi u Srbiji bili besni - rekao je Vučić za londonski list. Osuđujući planove EU kao "grozne", Vučić je dodao da je Srbija već platila Fajzer doze i dogovorila tranše. FT navodi da je Brisel predložio "diskrecione blokade izvoza vakcine" u treće zemlje sa višom stopom imunizacije od EU ili one koje nude vakcine proizvedene u EU "vakcinaškim turistima" ili uvoze vakcine iz bloka, ali ih ne šalju zauzvrat.

Rade Šerbedžija

Vakcinisao sam se u Srbiji, odlično su to obavili

foto: Dragana Udovičić

Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija otkrio je da se u Beogradu vakcinisao protiv korone.

- U Beogradu sam to učinio, jer nisu u Evropskoj zajednici pa mogu da nabave svojim kanalima vakcine i razne su nabavili. To su sve odlično obavili, tako da su mnogi ljudi otišli tamo da se vakcinišu. Ja sam odlično podneo. Mnogi moji prijatelji iz Sarajeva su otišli tamo da se vakcinišu. Treba to, ne može se čekati. Ko može da to učini, treba to učiniti. Nadam se da će te vakcine krenuti brže iz EU sada. Nadam se da ćemo ovo leto moći da dočekamo mirnije i da ćemo moći da se družimo. Imam takav osećaj - rekao je Šerbedžija.