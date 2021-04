ŽENE, ZNATE LI ŠTA JE GASLAJTING? Zbunjene ste, anksiozne, izolovane i sklone depresiji! Evo kako i šta vam partner radi

Predstava Gas Light iz 1938. godine, u kojoj suprug pokušava da izludi svoju ženu zatamnjujući svetla u njihovom domu, a onda poriče da se osvetljenje promenilo, kad god žena to spomene, verodostojno opisuje termin gaslajting.

Ovo je izuzetno efikasan oblik emocionalnog nasilja koje prouzrokuje da žrtva preispituje sopstvena osećanja, instinkte i zdrav razum, što nasilnom partneru daje mnogo moći.

-Prvo vas ignorišu, onda vas odvoje od svih ljudi, pa počnu da vas prave ludom. Na primer, ako je negde nešto on izgubio sam, onda vas napadne da ste vi to uzeli. Bilo je situacija kada je on u alkoholisanom stnaju negde izgubio dokumenta, pa nas je sve maltretirao po kući da smo mu mi to uzeli. To je bilo strašno. - rekla je Hajrija Ramadani iz udruženja žrtava nasilja Hajr.

Psiholozi objašnjavaju da se u ovakvim situacijama partner pretvara se da je zaboravio šta se zapravo dogodilo i poriče obećanja koja je dao.

Gaslajting obično se postepeno pojavljuje u vezi, tako da reakcije nasilnog partnera u početku mogu delovati sasvim bezazleno. Vremenom se nasilni obrasci nastavljaju prouzrokujući da žrtva postaje zbunjena, anksiozna, izolovana i sklona depresiji, dok potpuno ne izgubi osećaj za realnost.

Kurir.rs/ M. L

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:48 Milica Kravić o nasilju nad ženama