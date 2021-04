ZA VIKEND ĆEMO UŽIVATI U PRAVOM PROLEĆU: Ali od sledeće nedelje opet preokret, stiže novo zahlađenje! Evo prognoze za 7 dana

U Srbiji će za vikend biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturama i preko 20 stepeni saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: RHMZ Printscreen

Jutarnje temperature kretaće se od 6 do 8 stepeni Celzijusa, a preko dana maksimalna dnevna će biti i preko 20 stepeni.

Posle pravog prolećnog vremena za vikend i ponedeljak, već od utorka nas očekuje preokret uz zahlađenje i kišu sa temperaturama nižim i do deset stepeni. Jutarnje će biti oko 2 stepena, a maksimalna dnevna temperatura oko 9 stepeni Celzijusa.

Hladno jutro, tokom dana sunčano, do 20 C

U Srbiji će ujutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazom, a u toku dana pretežno sunčano i toplije. Vetar će biti slab do umeren, južnih pravaca. Jutarnja temperatura od -4 do 6 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, sa slabim do umerenim vetrom. Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, najviša dnevna 19 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u nedelju pre podne će biti sunčano, a po podne se, uz promenljivu oblačnost, očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

U ponedeljak će biti pretežno sunčano. U utorak promenljivo, ali i dalje toplo, po podne sa lokalnim pljuskovima. Krajem dana jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, ponegde i grmljavinom, uz pojačan severozapadni vetar i pad temperature. U sredu i četvrtak oblačno sa kišom i hladno, a zatim uglavnom suvo i postepeno toplije.

(Kurir.rs/ A. K.)