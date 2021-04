MATURANTE OSLOBAĐAJU KOMBINOVANOG TESTA? Veliki izazovi onlajn nastave, iz Udruženja Roditelj jasni: Ovako GUBE SVI

Pandemija koronavirusa donela nam je mnoge izazove i promene u svakodnevnom životu, pa tako i u oblasti obrazovanja.

Onlajn nastava donela je nove izazove i probleme kako roditeljima, tako i učenicima i nastavnicima u proteklih godinu dana.

Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije uključila se u popularnu emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je naglasila da onlajn nastava nikada ne može da zameni neposredan kontakt.

- Svakako je neposredan kontakt je ono što ne može da se zameni. Koliko god se mi trudili da onlajn nastava liči na nastavu, mi to ne možemo da uradimo zato što mi nikada kroz online nastavu ne možemo da vidimo sve učenike. Vi često njima u pogledu možete da vidite šta im nije jasno, ne možete da se okreneta ka tabli, pa da napišete neku reč, da je - navodi Jasna i naglašava da će se Unija sindikata boriti da se maturanti oslobode kombinovanog testa.

- Stav Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije je da ove godine decu oslobodimo kombinovanog testa, samatram da je to najmanje što možemo da učinimo za naše osmake, koji su potpuno atipično proveli sada već dve školske godine. I dobro bi bilo da se koncentrišu sada na srpski matematiku i da to dobro savladaju, ali ne i da zanemare ostale predmete. Njih da rade koliko mogu, pošto će im naravno sve to biti potrebno narednih godina - kaže Jasna.

Sa druge strane, iz Udruženja "Roditelj" kažu da su u ovoj situaciji svi zbunjeni, i roditelji i nastavnici i deca.

- Definitivno najteže roditeljima koji imaju decu u nižim razredima nižeg školskog uzrasta, zato što oni prosto moraju i da im pomažu oko slanja domaćih zadataka, provete i tako dalje, a što se dece tiče najteže je srednjoškolcima i malo starijim osnovcima, jetr se od njih očekuje da se sami snađu - kaže Dragana Soćanin iz udruženja "Roditelj".

Prema njenim rečima u istraživanju koje je sprovodilo udruženje deca su se izjasnila da im najteže pada to što nemaju predavanja, što moraju sami da čitaju iz lekcija, što su online predavanja kratka i štura i što nemaju vremena za konsultacuije, a sa druge strane od njih se očekuje znanje kao da je sve redovno.

- Ovim vidom školovanje gube svi. Osim tog socijalnog aspekta koji je deci jako značajan, ostaju uskraćeni i za taj edukativni aspekt. Ni nastavnici sami nisu sigurni šta da rade i kakava očekivanja da imaju od dece, a ona se osećaju pod jako velikim pritiskom. I roditelji ih pritiskaju, a na kraju će se sve svesti na ocenu - kaže Dragana.

