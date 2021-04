KO OD PETKA NEĆE AVIONOM U GRČKU, IMA ALTERNATIVU! Može se samo preko jedne zemlje! Uslov koji traže se podrazumeva

Omiljena turistička destinacija, Grčka omogućila je pojedinim zemljama, između ostalog i Srbiji, letove u tu zemlju već od petka, 16. aprila!

Grčki mediji, između ostalog, preneli su da su tamošnje vlasti saopštile kako će se letovi, pod posebnim uslovima, dozvoliti za EU rezidente kao i pet ne EU država u kojima je vakcinacija uzela maha - SAD, Ujedinjeni Arapski Emirati, Velika Britanija, Izrael i Srbija.

Za početak, biće dozvoljeno sletanje aviona na devet aerodroma u Atini, Solunu kao i na još nekoliko popularnih turističkih destinacija, a od 14. maja, biće dozvoljeno sletanje aviona iz inostranstva na sve aerodrome.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) za Kurir je rekao da je upućen u poslednje pisanje grčkih medija, iako Srbija za to i dalje nema zvanične potvrde.

Između ostalog, postepeno otvaranje granice najavljeno je još prošle nedelje kako bi se do generalnog otvaranja sezone 14. maja ispravili potencijalni problemi.

Inače, za sve one koje to interesuje, trenutno jedna od opcija za odlazak u Grčku jeste kopnenim putem, uz obavezan PCR test, i to samo preko Bugarske.

To pravilo važi do 14. maja, s početkom letnje sezone, kada će se verovatno mnoga pravila u putovanjima promeniti.

Kurir.rs / Suzana Trajković