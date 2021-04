KRIZNI ŠTAB LOMI ZA POLA SATA, TAČNO U 8: Šta nas danas čeka? Brojke bolje ali ne padaju tako brzo kao pre! PADA I OVA MERA?

BEOGRAD - Sednica Kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana aktuelna epidemiološka situacija, biće održana danas, potvrđeno je u Vladi Srbije.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je u sredu da je epidemiološka situacija bolja nego pre 10 dana, što ohrabruje, ali ne sme da nas opusti.

Podsetimo, tržni centri su otvoreni, ugostiteljima smeju da rade samo bašte, a đaci se sa onlajna vraćaju u klupe u ponedeljak 19. aprila, po modelu i rasporedu koji važi od septembra. To znači da srednjoškolci jednu nedelju idu u klupe a jednu nedelju nastavu prate onlajn. Stariji osnovci od petog do osmog razreda smenjuju se na dva-tri dana, a najmlađi od prvog do četvrtog nastavljaju po starom - prate nastavu u učionicama kao i dosad.

foto: Kurir

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon kazao je da se broj novozaraženih korona virusom u poslednje vreme smanjuje, ali ne toliko brzo kao ranije.

On je naveo i da od nas zavisi kojom će brzinom padati broj novoobolelih, a da onda automatski dolazi do većeg popuštanja mera.

Istakao je da je cilj da što pre dođemo do tri ili 3,5 miliona onih koji su primili dve doze vakcine protiv korona virusa, a da je broj onih koji su do sada primili drugu dozu premašio 1,2 miliona.

Prema očekivanjima ugostitelja, postoji mogućnost da uskoro počnu s radom i kafići i restorani koji nemaju stolove na otvorenom.

Očekuje se da Krizni štab danas ozbiljno razmatra dozvolu da se otvore i unutrašnji delovi ugostiteljskih objekata. Ta dozvola bi podrazumevala epidemiološke mere koje već postoje u baštama ugostiteljskih objekata.

To znači da će biti moguće najviše petoro ljudi za istim stolom u zatvorenom objektu uz obavezan razmak od dva metra između stolova. Po svemu sudeći, kao i u baštama, biće zabranjeno izvođenje scensko-muzičkog programa, odnosno živa muzika.

Iako brojke konstantno opadaju, teško je očekivati da će uskoro biti ukinuta možda i najvažnija mera zabrana okupljanja više od pet osoba. Da bi ta mera mogla da bude ukinuta, potrebno je da broj zaraženih padne ispod 100.

Prema podacima od srede u 15 sati, u Srbiji je registrovano 3.154 novozaraženih, preminulo je 38 pacijenata, a na respiratorima je 247 obolelih.

(Kurir.rs/Tanjug)