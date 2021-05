UPOZORENJE NAŠEG STRUČNJAKA Dr Željko Miković za Kurir: Trudnice češće završavaju na respiratoru!

Trudnice podjednako često obolevaju od teških oblika kovida-19 kao i opšta populacija, ali podaci novijih studija govore da one češće dospevaju u jedinice intenzivne nege i češće bivaju tretirane mehaničkom ventilacijom, kaže za Kurir prof. dr Željko Miković, direktor GAK "Narodni front".

- Što se smrtnosti kod trudnica tiče za sada nema podataka da je ona značajno veća nego smrtnost u opštoj populaciji tog uzrasta. Međutim, to su podaci koji nisu definitivni i koji će se možda u narednom periodu pokazati kao drugačiji. Takođe, istraživanja su pokazala da je kod zaraženih trudnica češći i prevremeni porođaj, ali se, takođe, pokazalo da se najčešće radi o jatrogenom prevremenom porođaju što znači da je to porođaj koji je indikovan i indukovan. Kovid infekcija se, naime, lakše i sigurnije leči, a veći je i dijapazon moguće trapije, ukoliko se prethodno završi porođaj, pa se iz tog razloga lekari češće odlučuju na prevremeni porođaj - kaže dr Miković i dodaje da prevremeni porođaj, sa druge strane, dovodi do nešto češćih komplikacija kod novorođenčeta.

Naš stručnjak ističe da trudnice kao i svi drugi građani mogu da prođu sa lakšom, teškom ili najtežom formom bolesti, te da rizik od komplikacija svakako treba smanjiti vakcinacijom.

- Zašto bi se neko u trudnoći izlagao riziku da dobije teške i najteže forme bolesti, koje su uvek neizvesne, kada se može zaštiti vakcinom?! - zaključuje dr Miković.

Inače, stručni komitet za imunizaciju na sastanku održanom 26. aprila doneo je odluku da se trudnice, posle prvog trimestra trudnoće, za sada mogu vakcinisati samo "Fajzerovom" vakcinom protiv kovida. Ta odluka je doneta jer su proizvođači drugih vakcina u svojim uputstvima zbog nezavršenih studija, kao kontraindikaciju naveli trudnoću, ali stručnjaci očekuju da će uskoro sve vakcine biti prihvatljive za vakcinaciju.

