PROF. DR MIROSLAV VUKOSAVLJEVIĆ, NAČELNIK VMA: Kuriru želim da istraje u POPULARIZACIJI VAKCINACIJE i da još dugo, dugo traje!

Prof. dr pukovnik Miroslav Vukosavljević, načelnik Vojnomedicinske akademije u Beogradu čestitao je Kuriru i svim zaposlenima rođendan i poželeo da trajemo još dugo, dugo, skoro kao i ova respektabilna ustanova, koja leči vojne i civilne osiguranike već 177 godina!

- Svi imamo osećaj kao da je Kurir sa nama i duže od 18 godina. Veoma dobro se sećam početaka vašeg lista, a jedan od prvih svojih tekstova, tada još kao direktor Očne klinike na VMA sam objavio upravo u Kuriru i mislim da je to bio baš jedan od prvih brojeva! Drago mi je što imamo jedan takav list, sa kojim već dugi niz godina sarađujemo uz uzajamno poštovanje, bez ikakvih problema. Nadam se da ćemo u narednom periodu još poboljšati saradnju VMA i Kurira na dobrobit pacijenata i želim vam da što više istrajete u popularizaciji vakcinacije koja nam je potrebna što pre. Pored zdravlja, to bi bila i moja želja za vaše čitaoce, da se vakcinišu, jer nam je to u ovom trenutku najpotrebnije, na VMA je neku vrstu imuniteta ima preko 80 odsto osoblja i želim nam svima da uskoro dostignemo taj kolektivni imunitet - kazao je prof. dr Vukosavljević za Kurir i podsetio da je za ovo teško vreme pandemije obavljeno kod njih 16.000 uglavnom hitnih operacija, pregledano 300.000 pacijenata, dok je ukupno bilo hospitalizovano 33.000 ljudi:

- Želeo bih ovom prilikom da se zahvalim i vama što ste pratili naš rad i objektivno izveštavali građane o ogromnim naporima koje je VMA i čitavo vojno zdravstvo uložilo u borbu sa kovidom 19. Prvi smo u tada još u martu prošle godine startovali sa trijažnim odeljenjem, naši lekari su bili na granici na Batrovcima nekoliko meseci, za svega dve nedelje smo osposobili Vojnu bolnicu na Karaburmi, dali opremu, respiratore, sa čijom nabavkom nam je mnogo pomogao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i ljudstvo, zatim smo formirali laku poljsku kovid bolnicu u Novom Pazaru, tu su bili i Arena i Beogradski sajam... Ukupno je preko 10.000 kovid pacijenata lečeno u objektima vojnog zdravstva za vreme trajanja pandemije. Želim da se zahvalim svim zaposlenima na VMA na velikoj posvećenosti, što su nesebično, u otežanim uslovima rada, sa smanjenim brojem ljudi, prijemno-trijažnim odeljenjem kroz koje je prolazio rekordan broj ljudi, obavljali svoj posao i sa VMA niko nije otišao bez adekvatno pružene pomoći ili nezbrinut! Želim nam svima da se što pre izborimo sa ovim pošati, da gledamo samo napred i da završimo započete poslove na rekonstrukciji energetske efikasnosti zgrade VMA.

(Kurir.rs/J.P)

Bonus video:

00:24 JELENA KARLEUŠA VAKCINIŠE SE U ŠOPING CENTRU: Došla sva u belom OKIĆENA ZLATOM (FOTO)