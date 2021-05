MALOM GAVRILU NOVAC POTREBAN DO KRAJA MAJA: Porodica bolesnog dečaka strahuje da stanje može da mu se pogorša SVAKOG TRENA

Gotovo da nema čoveka koga nije pogodila priča o osmomesečnom Gavrilu Đurđeviću koji boluje od najtežeg tipa spinalne mišićne atrofije.

Za njegovo lečenje potrebno je dva i po miliona evra, vremena je sve manje, Gavrilo je tako blizu prvih koraka, a zapravo tako daleko. Najveća prepreka je kako doći do najskupljeg leka.

Gavrilova majka Nevena Đurđević kaže da je do sada prikupljeno 1,66 miliona evra, ali da fali još 840.000.

- To je zaista velika suma koja nedostaje, ali se nadamo da ćemo uz pomoć humanih i dobrih ljudi uspeti da prikupimo i taj deo novca - navela je Gavrilova majka.

Nevena je rekla da su dobili poziv iz bolnice u Budimpešti i potrebno je da do kraja maja imaju novac na računu da bi Gavrilo mogao da ode i da bi u junu primio terapiju.

- Gavrilo je u ovom trenutku stabilno. Mi strahujemo da se njegovo stanje ne pogorša. Za sada je taj akt gutanja dobar, mada to ne znači da će biti dobar kroz nedelju-dve. To je kod ove bolesti nepredvidivo. Nadamo se da će ostati stabilno do primanja terapije. Mi strahujemo da će se njegovo stanje pogoršati, a da nećemo uspeti da prikupimo novac - navela je Nevena Đurđević.

Da bi ovaj mali borac mogao da izađe na teren i da svoj prvi koš podršku mu pružaju majstori košarke!

foto: fondacija Budi human

- Jedan mali dečak vodi bitku za život, ne može sam, ali zato ima nas. Za Gavrilovo ozdravljenje pošalji 973 na 3030 - poručuje svima proslavljeni košarkaš Bogdan Bogdanović.

I Bobi Marijanović poziva da pomognemo malom Gavrilu da ima bezbrižno i srećno detinjstvo.

- Pošaljite 973 na 3030 - kaže proslavljeni as Bobi Marijanović.

Omogućimo Gavrilu da napravi skok šut kad poraste - pošaljite 973 na 3030!

(Kurir.rs/RTS)