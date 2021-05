DA LI JE SRPSKA PORODICA U KRIZI? Doktorka Ivana Stašević Karličić u Pulsu Srbije: Naše porodice nisu disfunkcionalne!

Koliko su važni zdravi porodični odnosi i koliko (ne)funkcionalnost u porodici može da prouzrokuje probleme po mentalno zdravlje članova porodice u "Pulsu Srbije" govorila je doktorka Ivana Stašević Karličić, direktora Klinike za psihijatrijske bolesti “Dr Laza Lazarević” iz Beograda.

- Zdrava porodica je porodica u kojoj se otvoreno i zdravo komunicira i u kojoj članovi uvek mogu računati na razumevanje, toleranciju i sigurnost. Učeći ove stvari u porodici, mi se spremamo da postanemo jedna zrela i kvalitetna ličnost - kaže dr Ivana.

Ona navodi da ne deli mišljenje da su porodice u Srbiji disfunkcionalne,

- Mislim da u Srbiji mnogo više živi tradicionalni model porodice nego, recimo, na zapadu. Porodica se menja sa razvojem društva, a to automatski ne znači njen raspad. Mi u skaldu sa vremenom u kome živimo, moramo da očuvamo glavne vrednosti porodice. Ali to nije samo jedan model i ne moramo potpuno slepo da se držimo jednog modela - kaže dr Ivana.

Iako je sada imperativ na pojedincu i na tome da svako prvo zadovolji svoje potrebe da bi mogao da bude zdrava podrška drugome, nikako ne smemo zaboraviti da porodica mora da bude mesto sigurnosti, navodi doktorka.

Ono što je ova kriza korona vitusa donela, jeste da su se porodice suočile sa određenim problemima, ali kako smo mi prilagodljivi, i kako smo naučili da se nosimo sa različitim situacijama, mislim da se i porodica adaptirala na novonastale okolnost, navela je dr Karličić.

- Mi smo došli u situaciju da smo za dobre efekte ove krize mogli da navedemo i to da smo uspeli da se vratimo jedni drugima, da smo bliskiji nego ikad i to su one vrednosti koje treba da učvršćujemo - kaže doktorka.

Da naše porodice i dalje funkcionišu kako treba pogledajte prilog Kurir televizije o tome kako izgleda jedan običan dan u osmočlanoj srpskoj porodici.

