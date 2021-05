NOVO ISTRAŽIVANJE POKAZALO OHRABRUJUĆE REZULTATE: Vakcina ublažava i simptome produženog kovida?!

Kod čak 56,7 odsto ispitanika koji imaju problema sa produženim kovidom zdravstveno stanje se poboljšalo nakon vakcinacije, pokazuje novo istraživanje koje je rađeno u Velikoj Britaniji, a koje prenosi britanski "Gardijan".

Ovo istraživanje, koje tek treba da se recenzira, sprovedeno je na uzorku od 812 ljudi koji su dugo nakon preležane infekcije kovida imali neželjene simptome. U analizi je poređena jačina 14 uobičajenih simptoma dugog kovida pre i posle prve doze vakcine. Podaci su pokazali da je čak 56,7 odsto ispitanika imalo opšte poboljšanje simptoma, kod 24,6 odsto stanje je ostalo nepromenjeno, dok je 18,7 odsto prijavilo pogoršanje simptoma.

Ovi podaci, kako prenosi "Gardijan", ne mogu definitivno da dokažu da je vakcina dovela do poboljšanja simptoma kod ispitanika, ali su rezultati ohrabrujući.

- Kod 130 ljudi u anketi koji su primili obe doze vakcine do poboljšanja simptoma je došlo nakon prve doze, da bi se simptomi potom ponovo pogoršali. Nakon druge doze vakcine opet je došlo do poboljšanja - rekao je dr Dejvid Strejn, jedan od autora studije i viši klinički predavač na medicinskoj školi Univerziteta u Eketeru.

foto: Promo

Dr Deni Altman, profesor imunologije na Imperijal Koledžu u Londonu rekao je da jedan od razloga za poboljšanje simptoma nakon vakcinacije može biti i taj što se kod pacijenata sa produženim kovidom još uvek nalazi rezervoar sa virusom koji nikada nije bio pravilno očišćen, a vakcina je organizam opremila imunološkim odgovorom da to učini.

Vakcina protiv koronavirusa ima nemerljiv značaj u zaustavljanju pandemije, ali je potrebno da prođe još dosta vremena kako bi se utvrdilo da li ona daje efekte i u lečenju pacijenata sa produženim kovidom, kaže za Kurir dr Tatjana Radosavljević, pulmolog i pneumoftiziolog.

foto: Printscreen TV Pink

- Veliki broj pacijenata koji su preležali kovid se posle određenog vremena vakciniše, ali, naravno, ne zbog produženog kovida već zato što znaju kroz šta su prošli i, ne želeći da im se to ponovi, vakcinišu se čim im padnu antitela. Još uvek se ne zna pouzdano, ali se za produženi kovid okrivljuju delovi virusa koji su promenili odgovor našeg organizma te on počinje sopstvena tkiva da prepoznaje kao strana. Kod produženog kovida se inače loši periodi smenjuju sa dobrim, da bi vremenom periodi kada su pacijenti dobro bili sve duži, te je bitno ispitati i dokazati da li je kod ispitanika u studiji došlo do poboljšanja zbog vakcine ili zbog prirodnog primirivanja reakcije - kaže dr Radosavljević.

(Kurir.rs/Ružica Kantar)

ČINJENICE/Simptomi produženog kovida foto: Progimedia - Kratak dah - Zamaranje - Srčani problemi - Visok pritisak - Bolovi u mišićima - Anksioznost - Problemi sa snom - Smanjena funkcija bubrega - Bolovi u zglobovima - Gubljenje kose - Povišena temperatura - Mentalna magla

ČINJENICE/Kako se ponašati foto: Shutterstock - Uzimajte probiotike - Vežbe disanja - Lagane šetnje posle 10-15 dana - Fizička aktivnost se savetuje tek nakon nekoliko nedelja - Uzimajte i dalje vitamine, ali što više njih prirodnim putem - Preventivno uzimati "aspirin" - Vitamin B je koristan za one koji imaju "mentalne magle" - Ići redovno na preglede