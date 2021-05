BEZ OBLAČKA DO SREDE, PRED NAMA I LETNJI UTORAK SA 30 STEPENI Detaljna PROGNOZA ZA JUN sa 6 kišnih dana koji padaju baš u ovaj dan

ćao kišobranima za vikend, Danas do 23 stepenA

BEOGRAD - U Srbiji će danas u većem delu dana biti pretežno sunčano i toplije. Na istoku i jugoistoku ujutro i pre podne pretežno oblačno, ponegde još sa slabom kišom.

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša do 18 na jugoistoku do 23 stepena na severozapadu, saopštio je RHMZS.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, severozapadni. Najniža temperatura 9, najviša 22 stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 28. maja, u većini dana pretežno sunčano i toplo. U nedelju posle podne i uveče na severu promenljivo oblačno s retkom pojavom kratkotrajne kiše i grmljavine. Najtopliji dan utorak s najvišom temperaturom od 28 do 32 stepena. U sredu osveženje sa pljuskovima i grmljavinom.

METEOROLOG NEDELJKO: Za vikend toplije, od 26. maja novi pad temperature i kiša

Za vikend se u Srbiji očekuje toplije vreme do 27 stepeni, a od 26. maja ponovo sledi manji pad temperature sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, rekao je danas meteorolog Nedeljko Todorović, uz naglasak da su ovakvi vremenski uslovi uobičajeni za ovo doba godine.

On je za TV K1 naveo da je maj ove godine za pola stepena topliji nego prošli, a da se u utorak, 25. maja, očekuje oko 30 stepeni, prenosi Tanjug.

Todorović naglašava da je za maj, jun i jul karakteristično da imaju veću količinu padavina, kao i da promenljive temperature nisu retke za ovo doba godine.

Podsetio je da je u Beogradu 2019. najniža maksimalna temperatura početkom maja bila osam stepeni.

Todorović je rekao i da su prognoze da će u Srbiji prva polovina leta biti sa više kišovitih dana, dok se u drugoj očekuje malo toplije vreme sa ređom pojavom padavina.

"Srednja temperatura bila bi malo iznad proseka, stepen do dva. Ove godine očekuje se da bude između sedam i deset dana s temperaturom iznad 35 stepeni", dodao je Todorović.

Evo i drugačije prognoze

S druge strane, servis Accuweather zasad predviđa malo drugačije vremenske prilike.

Prema njihovoj prognozi u ovom trenutku, poslednja sedmica maja je suva i nema kiše u sredu, koja će obeležiti prve dane juna.

Kad je reč o ostatku narednog meseca, prema njihovoj prognozi u junu nas čeka samo 6 kišnih dana a zanimljivo je da skoro svi padaju u subotu dok dsu nedelje sunčane pa ko želi sunčanu svadbu može da planira!

