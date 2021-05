SRPSKE KAMIONDŽIJE BILE ZAGLAVLJENE NA GRANICI 36 SATI! Iz Carinske službe Srbije za Kurir objasnili GDE JE PROBLEM!

Vozači kamiona ovih dana su na teškim mukama! Naime, oni vozači koji su prelazili granicu sa Mađarskom i Hrvatskom bili su zaglavljeni u kolonama i po 36 sati! Dejan Kokanović, jedan od vozača kamiona koji su na graničnom prelazu Kelebija bio je zaglavljen dva i po dana.

- Kolone su i dalje nepregledne, a zašto - niko ne zna. Najgore je kada je neko na kraju kolone, 20 kilometara od svega, bez hrane i vode za piće - rekao je on za Kurir.

Goran Javor, vlasnik jednog preduzeća za transport, rekao je da su njegovi vozači bili zaglavljeni na granici sa Hrvatskom čak 36 sati!

- Hrvati svoju robu prevoze, a naša stoji. Oni normalno prolaze i iz Srbije u Hrvatsku, i od Hrvatske do Srbije. Do sada smo stalno ulazili na granični prelaz Bačka Palanka, potpuno normalno, a sada ne možemo. Tranzit ih uopšte ne interesuje. Moji vozači su uspeli da prođu čep, ali posle 36 sati - rekao je on za Kurir.

Iz Carinske službe Srbije Kuriru je potvrđeno da je tokom prethodna tri dana došlo do formiranja kolona kamiona koji na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom čekaju na ulaz u te zemlje i po nekoliko sati.

Navedeno je da Carinska služba Srbije nema nikakvog uticaja na stvaranje kolone teretnjaka, jer je proces rada organizovan tako da za izlaznu proceduru svakog pojedinačnog kamiona nije potrebno više od tri minuta. Nažalost, to ne znači mnogo kada je međuzona između dve zemlje neprekidno popunjena, pa kamioni ne mogu da uđu u susednu državu zbog minimalne propusne moći na drugoj strani granice.

Kurir.rs / Suzana Trajković