TEMPERATURA PADA I ZA 10 STEPENI: Meteorolog Đurić objavio prognozu za narednih desetak dana NEMA MRDANJA BEZ KIŠOBRANA I KABANICE

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je danas sveže i hladno vreme za kraj maja i prve dane juna.

- Hladni front u drugoj polovini noći ka petku i u petak ujutro doneće iz Hrvatske i Bosne prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar i pad temperature. Oblačni i padavinski sistem premeštaće se glavninom preko zapadne Srbije i Podrinja dalje ka istoku i jugoistoku tako da će veći deo Vojvodine ostati bez padavina, a u petak ujutro na severu Vojvodine će se i razvedriti. U ostalim predelima Srbije, nakon oblačnog jutra i prepodneva sa kišom i pljuskovima, od sredine dana razvedravanje pa će posle podne biti pretežno sunčano - navodi Đurić.

U petak će duvati i umeren do jak severozapadni vetar, a meteorolog navodi da će krajem dana biti u slabljenju. Nakon današnjih 26 stepeni u petak nešto svežije i to uz maksimalnu temperaturu od 20 do 23 stepena, a u Beogradu do 21 stepen.

Đurić za subotu najavljuje umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a ujutro i pre podne u mnogim predelima i pretežno sunčano.

- Posle podne ponegde kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 20 do 24, a u Beogradu do 22 stepena. Inače, jak severozapadni vetar biće posledica izraženog gradijenta vazdušnog pritiska, jer će se znatno viši vazdušni pritisak nalaziti iznad severozapada Balkana, niži nad jugoistokom, zbog čega će i biti izraženo snažno severozapadno strujanje, a sa njim se očekuje i priliv svežije vazdušne mase, pa se od nedelje očekuje i svežije vreme - navodi Đurić.

Od nedelje do sredine sledeće sedmice prema njegovim rečima Srbija će biti pod uticajem visinskog ciklona uz promenljivo oblačno vreme odnosno kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jak severozapadni vetar duvaće još u nedelju, a od ponedeljka slab.

Maksimalna temperatura u nedelju od 18 do 22 stepena, a u Beogradu 20 stepena. Od ponedeljka do srede od 13 do 19 stepeni, a u Beogradu od 15 do 17 stepeni.

- Kraj maja i početak juna imaće vrednosti temperatura znatno ispod prosečnih i biće niže i za 10 stepeni. Prosek maksimalnih temperatura za sam kraj maja i početak juna je od 23 do 27 stepeni - navodi Đurić.

Poznati meteorolog dodaje da se prema današnjim proračunima postepena stabilizacija vremena očekuje oko 5. juna.

- Tada će doći do porasta temperatura i one će biti u skladu sa kalendarom, ali će i dalje biti uslova za poslepodnevne lokalne pljuskove sa grmljavinom - navodi Đurić.

(Kurir.rs)