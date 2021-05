ADVOKATICA ZORA DOBRIČANIN NIKODINOVIĆI O NOVIM LIČNIM KARTAMA: Manji troškovi za građane i lakše oglašavanje nevaženja

Lične karte će, ukoliko poslanici danas usvoje Predlog izmena Zakona o ličnoj karti, kako je najavljeno, od 2022. sadržati u čipu i sertifikat za elektronski potpis, što će omogućiti identifikaciju na daljinu. Šta se sve menja i koliko će to da nas košta? Izmene Zakona o ličnoj karti su povod za razgovor sa advokatom, Zorom Dobričanin Nikodinović. Jedna od novina u zakonu o ličnim kartama jeste proglašavanje ličnih karata nevažećim ukoliko su nestale. Do sada se to oglašavalo u Službenom glasniku. A po izmenjenom predlogu to će biti moguće i elektronskim putem.

"Par detalja mi je zapalo za oči. Unošenje adrese nije nosvost, to je ranije bio slučaj i to je potpuno u redu", izjavila je Zora Dobričanin Nikodinović

"Svako osim onog ko ima razloga da se krije treba da se prijavi na adresi na kojoj živi", dodala je advokatica.

Po njenim rečima verovatno će postojati neki rok u kome građani mogu da zamene dokumenta.

"Mislim da će promene zakona o ličnim kartama biće svi obavezni da usklade podatke i lične karte, pasoša i vozačke dozvole. To će doneti priliv novca u budžet. Oni koji su prijavljeni na adresi na kojoj stanuju neće morati da menjaju lične karte", naglasila je Zora Dobričanin Nikodinović.

Ona je naglasila da neke predložene izmene ni ona još nije razumela i da nema obrazloženja za član 8. stav 3. koji je ona kritikovala.

"Mislim da to mora biti vrlo kontrolisano jer je to oružje u rukama državnog aparata, ali to nije problem, problem je što može doći do zloupotrebe koja može ugroziti bezbednost i sigurnost lica", izjavila je Zora Dobričanin Niodinović.

