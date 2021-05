VESNA TOMIĆ U PULSU SRBIJE Sve više tinejdžera ima problem sa kontrolom besa, uzrok je preveliko korišćenje savremenih tehnologija

Da li sve više tinejdžera imaju problem sa kontrolom besa i zašto? Da li je slučaj iz autobusa 23 eklatantan primer negativnog uticaja rijalitija na mlade? Gošća Pulsa Srbije na ovu temu je socijalni psiholog Vesna Tomić.

- Ovo što se kod nas dešava, sve manja kontrola besa, dešava se i u svetu. Jedan od ključnih razloga za to je preveliko korišćenje savremenih tehnologija. Roditelji moraju to da kontrolišu, kaže Tomić.

foto: Kurir

- Neki mladi imaju neki od psiholoških poremećaja, što ne verujem da je ovde slučaj. Drugi razlog je medijska pažnja koja se dobija na potpuno pogrešan način. ovakvo ponašanje do te mere neadekvatno i zahteva stručnu pomoć. U psihologiji nikad nema samo jednog rešenja ili motiva, ali ono što je kod nas primetno, to je da je promena u sistemu vrednosti dovela do mnogih poremećaja ponašanja, i kod mladih i kod starih, kaže Tomić.

- Ukoli su rodtielji uspeli da osposobe dete za normalan život, da vodi računa o stajima, mnogo toga ima, a jedan od uzroka su rijalitiji, i to je jedna šteta za društvo u celini, kaže Tomić.

- Trbalo bi da su devojke mentalno zrele, ali nisu, kao kod mnogih mladih koji odrastaju uz društvene mreže. To je nešto što se u našoj sredini nudi kao model ponašanja, upravo od starijih i odgovornijih ljudi, a mladi to usvajajnu putem kopiranja.

foto: Kurir

- Usled lične nesigurnosti je devojka koja je napala drugu se tako ponašala. Danas se forsiraju nepotrebni oblici ponašanja, zašto bi moralo da se pusti poruka.

- Cela situacija je nepotrebna i veštački izazvana, nije bilo potrebe ni za mobilnim telefonom ni da devojka puisti poruku, kaže Tomić.

(Kurir.rs)