DR RADMILO JANKOVIĆ: Normalan život, bez maske i distance, najranije početkom 2022.

Najranije početkom 2022. godine verovatno ćemo moći opet da živimo normalno, bez maske i distance. Ne pre toga jer, iako se trenutna epidemiološka situacija bliži ozbiljnom smirivanju, čak i preko svih mojih očekivanja, virus će nam se na jesen sigurno vratiti, kaže u intervjuu za Kurir prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš.

Korona je na kolenima? Evo, i Niš se za kovid pacijente sveo samo na Infektivnu kliniku.

- Imamo svega 16 pacijenata, danima smo bez ijednog prijema u Infektivnu, što se ne beleži od početka epidemije. Upravo su iz kovid sistema izašle bolnice u Sokobanji i Paraćinu, Kruševac ima svega četiri pacijenta, Kraljevo dva. I sam sam iznenađen ovako dobrom situacijom.

Ali čeka nas četvrti talas u septembru...

- Ne vidim mogućnost da se virus ne vrati na jesen. I tada će u većem obimu cirkulisati kroz populaciju svih država, i onih gde je broj vakcinisanih veći, i onih gde je manji. Letos će se povući ka južnoj hemisferi i tek ćemo videti da li će biti velike ekspanzije u Južnoj Americi i Africi, kao prošlog leta. A u Evropu će se vratiti već početkom jeseni i ponovo početi da zaražava nezaštićene. U Srbiji je marta 2020. teoretski moglo u nekoliko dana da se zarazi sedam miliona ljudi. To više nije moguće ni teoretski jer je najveći broj ljudi steklo imunitet vakcinacijom ili prirodnom infekcijom. Nikada više ne bi trebalo da imamo veliki broj zaraženih.

Ako ne dođe neki mutant otporan na vakcine?

- Naravno, RNK virusi su podložni raznim i intenzivnim mutacijama genoma i teoretski je moguće da se stvori soj koji će imati veću virulentnost pa zaraziti mnogo ljudi, veću kontagioznost, pa se brže širiti, kao i veću patogenost, pa izazivati teže kliničke slike. Ali, s druge strane, virusu je sve teže da nađe način da živi s ljudima i u prirodi. Tako da ne bih isključio mutaciju koja će mu omogućiti da bude manje patogen. Sve ide ka nekom konačnom smirivanju. Stvoriće se neka vrsta dogovora između virusa i ljudi, po kome će boraviti u prirodi, ali neće izazivati dramatične posledice.

Indijski soj nam je već na vratima, evo ga u Hrvatskoj.

- Svi podaci govore da su sve vakcine dovoljno efikasne da spreče nove velike talase i pikove. Ipak, još uvek je isuviše kratak period od početka imunizacije, pa ne možemo biti sigurni da nećemo morati sledeće godine opet da se vakcinišemo.

Mlade sestre povode se za antivakcinaškom mantrom

Prvi ste u martu rekli da je tužna istina da više od 50 odsto zdravstvenih radnika neće da se vakciniše. Je li istina i sada jednako tužna?

- U UKC Niš broj vakcinisanih je oko 70 odsto, i to 85 odsto lekara i 55-60 odsto nemedicinskih radnika. Nažalost, najmanji broj vakcinisanih je među medicinskim sestrama, i to najmlađim.

Što će reći da tu prolazi priča o sterilitetu posle vakcine?

- Da, one imaju od 19 do 30 godina i tužna je istina da se većina njih povela za antivakcinaškom mantrom. Nađu izjavu nekoga iz Velike Britanije, a pojma nemaju ima li taj uopšte kompetencije, i ona dobija planetarni karakter. Na neki način imam razumevanje za taj strah, ali nemam ga za one koji takve stvari šire.