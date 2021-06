METEOROLOG OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Ponovo upaljen meteo alarm! Slede kišni dani uz nepogode, otkrio kada će ponovo biti sunca

U Srbiji danas iznad većeg dela zemlje biće promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a prema prvim prognozama tako će biti i narednih dana.

"Nestabilno vreme sa pljuskovima i nepogodama pretežno nas očekuje do kraja nedelje, uz svega nekoliko suvih u umerenih dana", naveo je meteorolog Marko Čubrilo.

Prognozira da će nad većim delom regiona biti sparno i nestabilno uz grmljavinske pljuskove, a ponegde može biti i lokalnih nepogoda, takvo vreme očekuje se i nad središnjim predelima, a zatim sredinom nedelje uglavnom suvo i umereno toplo.

"Takvo vreme neće potrajati jer destabilizacija najverovatnije sledi ponovo od četvrtka", napisao je na Čubrilo na Fejsbuku.

Oko 15. 6. moguće je i zahlađenje, a više temperature još uvek nisu izvesne.

"Danas umereno do znatno oblačno i nestabilno uz pojavu grmljavinskih pljuskova. U prvom delu dana nestabilnosti će biti češće nad severnim predelima, a posle podne i rano uveče i nad ostalim. Najmanje nestabilnosti na krajnjem severu i jugu regiona. Ponegde će biti uslova i za vremenske nepoogode, posebno tamo gde se pljuskovi jave između 13 i 17 sati kada će enegije u atmosferi biti najviše", napisao je meteorolog.

Do 27 stepeni

"Od utorka do četvrtka nad najvećim delom regiona jutra će biti prijatno sveža, na planinama i prohladna, a tokom dana pretežno sunčano i umereno toplo bez vrućine. Jutarnji minimum od devet do 17 stepeni, a dnevni maksimum uglavnom od 23 do 27,a na višim planinama do 21 stepen. Vetar će biti slab, severni", naveo je Čubrilo.

Od četvrtka posle podne se računa na novu destabilizaciju atmosfere uz češču pojavu grmljavinskih pljuskova, ali tek za nekoliko dana će se sa većom sigurnošću moći uraditi procena tog perioda.

"Sumirano, danas obratite pažnju jer osim grmljavinskih pljuskova može biti i vrlo jakih, lokalnih, nepogoda uz obilnu kišu, olujan vetar i pojavu grada. Sutra ta opasnost takođe postoji ali se premešta nad brdsko-planinske oblasti", zaključio je meteorolog.

Žuti meteo alarm prema najavama Republičkog Hidrometeorološkog zavoda biće upaljen za veći deo Srbije, izuzev Bačke, Banata, Srema i Beograda.

To znači da u delovima zemlje gde je na snazi žuti meteo alarm "vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike".

