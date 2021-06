KOŠARE SU BITKA KRVLJU ISPISANA: Pukovnik Ljubinko Đurković o herojstvu naših vojnika koji su na Prokletijama prošli 67 dana pakla

Ljubinko Đurković, pukovnik komadant odbrane Košara jedan je od svih detalja herojske bitke srpskih vojnika na ovoj liniji odbrane godine 1999. godine.

Danas, na godišnjicu potpisivanja takozvanog Kumanovskog sporazuma i povlačenja jugoslovenske vojske sa Kosova i Metohije može samo da kaže da je ponosan na naše ljude koji su malobrojniji branili svoju zemlju najerojskije moguće.

- NATO posle više mesečne borbe nje uspeo da slomi odbranu Srpske vojske dejstvom sa kopna iz vazduha i rekao bih sa mora, a može se reći i iz kosmosa elektronskim satelitskim dejstvom, bio je prinuđen da potpiše mirovni sporazum. Sporazum je potpisan 09.06.1999. godine u Kumanovu sa početkom primene od 10 juna što je podrazumevalo prestanak dejstva NATO avijacije i predlodislociranje Srpske Vojske sa KosMeta.

02:05 Heroj sa Košara Ivan Ranković na prvoj liniji borbe

- No, bitka na Košarama je trajala do 14. juna sa terorističkim jedinicama OVK kada su 14. na 15. jun Italijanski kontigent došao u rejon Đakovice Dečana Peći i jedinice su sa Košara 14. juna napustile rejon Košara i time je bitka okončana - rekao je on i dodao da su potom jedinice predlidislocirane u unutrašnjost Srbije.

- Zadnjih godina NATO zvaničnici i lobisti na sve načine hoće da umanje značaj pobede Srbske vojske pa i time da smanje broj dana rata, činjenica je da su jedinice u okolini Prištine i Drenici Herojska 37 motorizovana brigada vodila borbe sa terorističkim snagama do 16. juna - kaže Đurković.

Inače, dan Heroja Košara je proglašen 14. jun.

- Ove godine, na dan kad je ta pobednička bitka završena će se otkriti spomenik u Beogradu tim Div Junacima, tim besmrtnim herojima koji darivaše živote za slobodu Srbije.

- No, eto danas pomenuti žele po svaku cenu da menjaju istorijske činjenice- ne mogu da prihvate poraz pa žele da omalovaže pobedu bitke na Košarama koja je krvlju ispisana - početak 9. aprila pogibijom Stojanović Miroslava iz Leskovca, 14. juna krvlju Bulatović Vladislava iz Peći i svih 108 i njihovih života i 265 krvlju iz svojih rana i delova tela. Zato je bitka na Košarama bitka koja traje - zaključio je pukovnik komadant odbrane Košara Đurković.

Kurir.rs / Suzana Trajković