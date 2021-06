OD OVE 3 STVARI ZAVISI KADA ĆEMO PROGLASITI KRAJ EPIDEMIJE Doktor Šekler: Efekat vakcine videće se u hladnijoj sezoni

Imunolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu Milanko Šekler kaže da nismo blizu proglašenja kraja epidemije.

- Ja sam to rekao mnogo puta i ponavljam i sad, stvar će da se završi mnogo brže nego što to njih 99 odsto misli, ali ne bih mogao da kažem da smo sada blizu toga da proglasimo kraj pandemije - kaže doktor Šekler.

Tvrdi da manji broj novozaraženih, hospitalizovanih i umrlih svakako su dobar znak, ali ne i onaj koji svi čekamo - kraj pandemije.

- Ne bih mogao da kažem da se bliži kraj. To su stvari koje nisu za zaključivanje još, nema veze što kod nas sada ima manji broj novozaraženih, umrlih ili hospitalizovanih - kaže doktor Šekler i objašnjava da je nemoguće da se situacija rešava parcijalno i izolavano:

- Ta stvar se nigde u svetu ne bliži kraju, a mi nismo mimo sveta. Ne može jedna zemlja ili jedan kontinent da reši problem, to je nemoguće. To su stvari koje se prelivaju, u vremenu kad je slobodan protok ljudi, robe, niko ne može da reši sam problem. Možete da vakcinišete 100 odsto stanovništva, ali ako su oko vas svi u problemu i vi ćete biti. Obolevaće vam izvestan broj vakcinisanih.

Trenutnoj povoljnoj situaciji doprinela je vakcina, kaže, ali i sezonalnost virusa.

- Kod nas je došlo do izvesnog zatišja, a to ima veze i sa obimom vakcinacije, ali i sa sezonalnošću virusa - navodi on, a kao najbolji pokazatelj te tvrdnje navodi primer zemalja koje imaju daleko manji broj vakcinisanih od Srbije, a kod kojih je takođe pad obolelih drastičan.

Prema mišljenju doktora Šeklera, otkako je lepo vreme ljudi su više na otvorenom, dok u zatvorenom prostoru vreme mahom provodi mlađa populacija koja manje oboleva, a među kojom se virus trenutno zapravo održava.

- Visoke temperature, ljudi provode vreme napolju, svi više vole da sednu u baštu, a u zatvorenom su većinom i u gužvi su mladi. Oni vole tu zabavu i u zatvorenom i u većoj gustini, a po prirodi stvari manje oboljevaju, blaže su kliničke slike, manje su drastični znaci bolesti, pa se i zato stvara iluzija, a virus se zapravo tu održava, u tom delu populacije - navodi.

Prednost vakcinacija najbolje će se videti na jesen, od koje će zavisiti šta će se dalje dešavati, tvrdi Šekler.

- Šta će dalje da se desi zavisi od vakcinacije. Tačno je da je prednost imati tamo gde je više vakcinisanih i to će najbolje da se vidi na jesen. Efekat vakcine će da se vidi tek kad se uđe u hladniju sezonu, kada ljudi više budu boravili u zatvorenom, jer je to po prirodi klime, vreme nam to diktira. Tad će doći do izražaja značaj proceta vakcinisanih, za koji trenutno ne možemo da kažemo da je najvažniji činilac - rekao je Šekler i dodao da zbog svega navedenog smatra da talasi koji nam predstoje moraju biti blaži:

- Ne verujem da može da se desi talas istog obima, mora da bude mnogo blaži jer procenat vakcinisanih znači i procenat zaštićenih u velikom procentu.

Da se kraj ne bliži nagovestio je i epidemiolog Predrag Kon objavom na svom profilu na fejsbuku kojom je najavio moguću pojavu delta soja korona virusa u Srbiji.

- U vreme izrazitih vrućina u zatvorenim prostorima kao što su tržni centri i svim ostalim prostorima koji koriste klimu i gde rado borave posetioci kako bi se rashladili povećava se rizik prenošenja virusa, prvenstveno zbog većeg broja kontakata i eventualno dužeg boravka. U gradskom saobraćaju takođe se održava rizik. U ovim uslovima neophodno je striktno poštovati mere nošenja maski u zatvorenom prostoru. Za sada nemamo potvrdu prisustva delta virusa, ali je gotovo sigurno da će se pojaviti. Sve vrste proslava su znatno veći rizik za nevakcinisane nego za vakcinisane (1:25 je odnos zaraženih vakcinisanih u odnosu na nevakcinisane u Velikoj Britaniji gde 90% cirkuliše indijski-delta soj virusa) - piše u objavi doktora Kona.

Tokom obraćanja novinarima bojazan zbog pojave delta soja izrazio je predsednik Aleksandar Vučić, koji je najavio i mogućnost treće doze vakcina.

- Užasno se plašim nadolazeće jeseni i užasno se plašim za nevakcinisano stanovništvo. Mi ćemo krenuti verovatno da dajemo treću dozu vakcine. Ovaj delta soj kosi sve pred sobom, i kada dođe u većem obimu, plašim se da nećemo imati adekvatan odgovor. Britanija je cela vakcinisana, a imaju problem - rekao je Vučić i dodao da je delta soj stigao sigurno u Srbiju samo da još uvek nije detektovan.

