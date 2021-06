PATRIJARH NAKON LITURGIJE U GRAČANICI: Kada dođemo na KiM, znamo da smo se vratili u dom očeva! Albance vidimo kao svoju braću

Svaki put, siguran sam, kada dođemo u ovu svetu zemlju, dubinski znamo da smo se vratili u dom očeva, poručio je danas patrijarh Porfirije, nakon liturgije u Gračanici, povodom Vidovdana.

- O tome svedoči ova sveta Gračanica, Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Bogorodica Ljeviška toliko svetinja svedoči o tome da je ovo dom, Kosovo i Metohija zemlja u kojoj smo se rodili, rodili za Hrista i stekli mnogo toga što drugi ili ne mogu ili ne žele da razumu. Naša imena i prezimena jesu Gračanica, Dečani , Patrijaršija,Sveta Trojica, Devič. Kosovo i Metohija, naše ime i prezime jeste pravoslavna crkva. Jesu to biseri i dragulji kulturne i svetske baštine, ali pre toga to su baštine naših otaca, naša baštine, baština Srba pravoslavnih i to nikome ne treba da smeta - rekao je Porfirije na početku vidovdanske besede u Gračanici.

foto: Printscreen Youtube Kosovo Online

Kako je dodao, svako ima svoju baštinu i svaku ima svoju kulturu, i naglasio da različitosti ne treba da budu povod za sukobe.

- Svako se na neki način Bogu moli, mi pravoslavni Srbi se molimo hrišćanski, pravoslavno Hristu vaskrslome i raspetome. Drugi se mole drugačije, to ne znači da darovi različitosti treba da budu povod za sukobe, za razdvajanja. Različitosti jesu upravo darovi, a sama reč dar znači da smo nešto dobili da bi smo umnožili a onda kroz to iskupili sebe i darovali sebe drugima - istakao je patrijarh.

On je upitao treba li ikome govoriti čija je baština pred kojom stoji danas.

- Gračanica su nače oči, uši, srce. To je ono za šta se knez Lazar na Vidovdan opredelio. Izabrao je veru u Hrista, a ne večeru, što ne znači da večera nema svoju, da nam nije potrebna i da ne treba da se brinemo o njoj već da jedni drugima otvaramo trpeze ljubavi za zajedničke večere. Večera bez vere, to je sve ono što jesmo i što imamo mi i čitav svet, bez vere u Hrista postaje samo ljuštura, utvara besmislena i prazna. Opredelio se knez Lazar za Gračanicu, opredelio se da ima oči, uši, srce - rekao je Porfirije.

On je upitao one koji kažu "odrecite se Gračanice i svetinja na Kosovu i Metohiji, odrecite se Kosova i Metohije", da li bi pristali da njima "iskopaju oko, iseku uši, iščupaju srce?"

- Znamo mi dobro da ne bi ste pristali, a hteli biste to od nas. Mi čujemo, gledamo osećamo, Vidovdanom i Gračanicom a to znači Hristovo jevađelje, to je Vidovdan. Bog Hristos na prvom mestu to je unutarnja duhovna bitka i borba za unutarnju duhovnu, suštinsku slobodu. Slobodu od svakog tiranina koji hoda nečastiv po zemljinoj kugli. Od biranja bilo čega što je prolazno, sloboda od svake vrste idola, sloboda od izbora komfornog i lakog života po cenu da izgubimo ono što jesmo svoje srce, oči i uši - naglasio je patrijarh Porfirije.

Dodao je da je nedavno bio u Bujanovcu i pitao razigranu decu da li se mole.

- U glas su odgovorili 'da'. Za koga? Za svu decu sveta, za decu koja su naše komšije, a drugačije se mole i drugim imenima se zovu. Gledamo i susrećemo se sa drugima kroz Jevanđelje Hristovo - poručio je Porfirije.

Porfirije: Albance vidimo kao svoju braću

Patrijarh je dodao da i "braću Albance vidimo kao svoju braću" i da je siguran da "se možemo itekako ne samo razumeti nego živeti zajedno, rasti i graditi"

- Samo neka nas ne uče miru i zajednici onima koji seju razdore među ljudima a imaju samo neke nama strane, daleke ovozemaljaske interese I u Hrvatskoj i u Crnoj Gori, sa svima smo braća mi pravoslavni Srbi ako smo Hristovi i ako smo u Hristu i sa Mađarima, Australijancima, Amerikancima, Hrvatima, braća su i Srbi i Crnogorci, neka se svako oseća kako hoće, ali ako smo u Hristu onda jesmo braća, ali ako neko neće da bude sa nama brat, budući da je Hristos nama na prvom mestu mi njih vidimo kao svoju braću - rekao je Porfirije.

On je dodao da zna da će neko reći da je to utopija, i poručio da je Vidovdan dan "kada biramo veru, a ne večeru, to jest kada i večera dobija svoj smisao, duhovni smisao i značaj, produžetak i večnost kada izvire iz vere".

- Stojimo ispred Gračanice i kao što pesma kaže Gračanice kad bar ne bi bila od kamena kad bi se mogla na nebesa vazneti ili tvoja zvona da bar ne tuku kao srce predaka da bar nisi toliko duboko ukopana u ovu zemlju i u nas , da se nismo privikli u tebe kleti, možda bi onda mogli kao mnogi ljudi koji napuštaju dom očeva , koji zaboravljaju na sebe i mi im hoditi mirno po ovoj zemlji, ali postoji dom očeva, to su ove svetinje Kosovsko-metohijske - naglasio je Porfirije.

Patrijarh je dodao da "svako od nas" treba da dolazi na Kosovo i ovde da se sveti i da razume da je bio daleko i izvan sebe, daleko od svojih očeva, daleko od svoje braće". - Neka bi Gospod dao da zaista ovde dolazimo, da se obnavljamo, da se molimo Bogu za mir čitavog sveta, da se molimo da Bog najpre podari nama mir, mir svoj, ali onda svima onima oko nas, ljudima koji žive na ovom prostoru da razumeju da niko ne može bez drugoga, da smo siromašni kad smo sami, da smo potrebni jedni drugima, da izgrađujemo jedni druge, da doprinosimo jedni drugima. Da Gospod da tu spoznaju svima koji žive na KiM, ali da svima nama da gde god da se nalazimo to osećanje da kada je Bog na prvom mestu, onda će sve biti na svom mestu ma kako izgledalo. Da znamo dolazeći ovde kao što je reklo današnje Jevanđelje. Da ako hoćemo da budemo Hristovi u najmanju ruku mnogi nas neće razumeti, a i više od toga biće protiv nas, hteće da nam nanesu zlo. Pre nas, za nas Gospod je raspeo sebe na krstu, pobedio svako zlo i pokazao da smo stvoreni ovde na zemlji, tu imamo svoj početak , ali za carstvo nebesko - kazao je u patrijarh.

Patrijar srpski porfirije je na kraju besede svima poželeo da Vidovdan svima donese mir i ljubav.

- Neka je srećan današnji praznik mir, ljubav, dobro svima vama, vašim porodicama, bližnjim i ponovo i opet kažem svima koji žive ovde, ali i našoj braći i sestrama gde god se nalazili neka su živi i zdravi i na mnogo godina - poručio je patrijarh Porfirije.

(Kurir.rs/Kosovo online)