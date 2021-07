DR KON IMA ZABRINJAVAJUĆU PROGNOZU: Brojke skaču već sledeće nedelje i to će trajati mesecima! Otkrio da li nam slede nove mere

U ovom trenutku nema potrebe da se uvode nove mere protiv epidemije virusa korona, ali je potrebno striktno poštovati one koje su na snazi, izjavio je danas epidemiolog dr Predrag Kon.

On je istakao da svako okupljanje predstavlja rizik za nevakcinisane, odnosno da su oni 30 puta u većoj opasnosti da se zaraze na takvim skupovima nego oni koji su primli obe doze vakcine.

Poslednjih dana u Srbiji je zabeležen porast broja novoobolelih, ali Kon ističe da situacija nije alarmantna, mada će se javiti problem ako se ne bude kontrolisalo ko dolazi na festivale i veća okupljanja.

"Još uvek imamo mirnu situaciju sa naznakom da kreće porast i više nema govora da se to neće desiti. Situacija je da se dozovemo pameti", rekao je Kon na TV Prva.

Delta soj je stigao u Srbiju, broj novozaraženih je trocifren, a dr Kon je kazao da će talas rasta trajati narednih nedelja "i to ne nedelju, dve".

"Učinili smo šta smo mogli da se povećaju brojke vakcinisanih, i postupno rastu. Započeli smo porast broja novozaraženih koji će se pretvoriti u talas, samo je pitanje kojom brzinom, iz nedelje u nedelju će se povećavati brojevi. Postepeno ćemo se navići na trocifrene brojeve koji će se već sledeće nedelje "odmaknuti" od stotke. Čim pređemo trocifreno, očekuje se dalji rast", rekao je on.

Istakao je da to zavisi od poštovanja mera.

"Istina, to zavisi od poštovanja mera, samo od toga, jer je vakcinisanost takva kakva jeste. Da se poštuju mere, moglo bi da bude daleko blaži porast koji ne nastaje naglo. Ako se ne poštuju, biće brži porast ali će nešto kraće trajati. Mi moramo da računamo da ćemo narednih nedelja, da neko ne misli jednu-dve, trajaće osam i više nedelja, imati ovakvu situaciju", rekao je on.

Govorio je i o situaciji u Beogradu.

"U Beogradu je prošle nedelje bio 1,5 odsto pozitivnih, ali treba shvatiti da je pre toga bio samo jedan odsto. Da li je to značajan broj? Možda se nekome ne čini, meni kao epidemiologu je značajan. Mi još uvek imamo solidnu situaciju, ali sa naznakom porasta. Nema govora da se to neće desiti", rekao je on.

Dodao je i da još nismo došli do kolektivnog imuniteta.

"Virus se promenio i postao prenosiviji, a mi nismo došli do kolektivnog imuniteta i zato se ovo dešava. Bilo bi dobro da u letnjem periodu prođemo sa što manjim porastom, jer se onda sve menja, biće mirnije početkom septembra. No, rano je za svega tri dana trocifrenih brojki govoriti unapred", rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug/Mondo)