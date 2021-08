RODITELJI MALE LANE JOVANOVIĆ NIKAKO DA ODAHNU: Do 12. avgusta moraju da sakupe još 200.000 dolara!

Lana Jovanović (2) je zahvaljujući humanim ljudima u Srbiji došla do najskupljeg leka na svetu, Zolgensmu od 2,1 milion dolara koji je primila u SAD, od kada je na terapijama u Budimpešti.

Iako je devojčica sa spinalneom mišićnom atrofijom sada u mnogo boljem stanju, njeni roditelji još uvek ne mogu potpuno da odahnu jer su bolnici u San Dijegu za troškove bolničkog lečenja ostali dužni nešto manje od 500.000 dolara.

"To je sa popustom, koji je uokviren vremenski. Ako do 12. avgusta ne isplatimo taj bolnički račun, nećemo imati pravo na popust i plaćaćemo punu cenu od 700.000 dolara. Do sada je sakupljeno oko 300.000 dolara, što znači da nam treba još 200.000 dolara", objašnjava Lanin otac Dimitrije Jovanović.

Lana bi posle skoro jednogodišnje borbe, u septembru trebalo da se vrati u svoj dom u Srbiji.

Pomoć za malu Lanu SMS: 808 na 3030

Broj žiro računa: 160-6000000069907-42

(Kurir.rs)

Bonus video:

Bonus video:

00:50 MAJKA MALOG BOŠKA PREKLINJE: Za najskuplji lek u Budimpešti nam je potrebno još 850.000 evra, ne bismo da propustimo ovu šansu!