PULEN MIĆE MEGATRENDA UDARIO NA TELEKOM: Banka Inteza i Mokrogorska škola ogradile se od njega

Ekonomista Vladimir Vučković izneo je niz neutemeljenih procena i prognoza i na osnovu njih napao Telekom Srbije i njegove poslednje investicije. Sasvim očekivano, Vučkovićeve paušalne ocene osvanule su na stranicama medija u vlasništvu Dragana Šolaka, koji ne propušta priliku da uruši ugled domaće kompanije jer ju je fiksirao kao najopasnijeg neprijatelja po njegov biznis i profit.

Bez argumenata

Osim što je član Upravnog odbora Banke Inteza i osnivač i predavač na Mokrogorskoj školi menadžmenta, Vučković je, ipak, poznatiji kao dojučerašnji profesor i predavač na privatnom Megatrend univerzitetu, koji je u vlasništvu biznismena Miće Jovanovića.

Vučković je u svom kvaziekonomskom osvrtu pokušao da pobudi sumnju u isplativost Telekomovih ugovorenih poslova, ali, pošto je to učinio bez ijednog argumenta, izgleda da ni sebe nije ubedio u svoje - Šolaku umilne - tvrdnje.

- Sve dosadašnje velike Telekomove investicije bile su ocenjene kao verovatno preplaćene. Od one u Republici Srpskoj, preko kupovina po Srbiji, do sadašnjih prava na prenos engleske fudbalske lige. Kažem verovatno, jer me je iskustvo naučilo da treba biti oprezan kada nema dovoljno informacija i podataka, naročito kada je reč o složenim finansijskim poslovima. Ipak, čini se da su prvi utisci, jednostavna poređenja, a i računovodstveni bilansi Telekoma za prethodnih nekoliko godina već dovoljni da se u najmanju ruku stavi znak pitanja na isplativost različitih poslova - napisao je, između ostalog, Vučković u autorskom tekstu koji je prenela Nova.

Nastup u lično ime

Od njegove trapave analize ograđuju se svi njegovi sadašnji saradnici. Tako su nam iz Banke Inteza naglasili da Vučkovićevi istupi nemaju veze sa ovom bankom.

- Vladimir Vučković u svojim autorskim tekstovima i izjavama govori isključivo u svoje lično ime, kao nezavisni ekonomski stručnjak, ne iznosi stavove Banke Inteza. U pomenutom tekstu koji je gospodin Vučković pisao Banka Inteza nema nikakvog udela, niti deli njegov stav i mišljenje, te se apsolutno ograđuje od stava autora - naveli su oni.

Sličan odgovor dobili smo i od Srđana Janićijevića, osnivača i direktora Mokrogorske škole menadžmenta.

- Profesor Vučković je u svojoj kolumni izneo svoje lično, veoma kratko razmišljanje na temu Telekoma. Naša škola, sa velikom radoznalošću, pažnjom i odobravanjem prati strateške poteze Telekoma i veruje da ćemo imati razloga da budemo ponosni na našeg partnera u budućnosti, kao što je to bilo i svih prethodnih godina. Naši osnivači i predavači imaju pravo na lične stavove, osim kada su angažovani na našim programima - objasnio je Janićijević.

