VOZILA VIŠE NE MOGU DA VRATE S TEHNIČKOG ZBOG SITNIH OGREBOTINA Pregled traje oko 40 minuta, vozači se navikavaju na nova pravila

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović kaže da su na osnovu informacija osiguravajućih kuća sa terena, otklonjene sve početne poteškoće i nedoumice i da je proces registracije vozila potpuno normalizovan.

- Za četiri nedelje, koliko je u primeni novi Pravilnik o proveri tehničke ispravnosti vozila, broj osiguranih vozila je na dnevnom nivou povećan za oko 40 odsto. Sada smo na višegodišnjem proseku za period jul/avgust od oko 11.000 vozila dnevno koja prođu tehnički pregled i budu osigurani- kaže on.

Na pitanje šta je bio glavni problem i zbog čega je veliki broj vozila bio vraćen sa tehničkog pregleda Jovanović navodi dva razloga.

- Prvo, kontrolori na tehničkim pregledima sada su uigraniji nego pre četiri nedelje i sigurniji u to kako treba da sprovedu kontrolu. Zato je i vreme potrebno za jedno vozilo prepolovljeno, na oko 40 minuta. I drugo, građani se polako navikavaju na nova pravila, pa više ne dolaze na tehnički s nedostacima koje mogu sami da otklone, kao što su npr. migavci ili stop-svetla koja ne rade - kaže Jovanović.

Ističe da su nova pravila dobra i da pozitivno utiču na bezbednost u saobraćaju. Sada će tehnički pregled morati da prođu i vozila koja na takvom pregledu nikada nisu bila, a interes svih - države, osiguravača i građana je da bude manje saobraćajnih nezgoda usled neispravnih vozila. Prema njegovim rečima, to je rešeno novim pravilnikom o radu tehničkih pregleda te podržava rad Uprave saobraćajne policije MUP Srbije.

- Za pohvalu je i naknadno angažovanje MUP Srbije koje je dopunskim slanjem objašnjenja novog Pravilnika otklonilo nedoumice na terenu. Tako više ne mogu da "padnu" vozila zbog sitnih ogrebotina ili ako nemaju tečnost za pranje vetrobranskih stakala, ali tehnički ne mogu da prođu vozila sa npr. neispravnim kočionim sistemom, kojima ne rade migavci, farovi i stop-svetla ili nemaju ispravni trougao - kaže Jovanović.

Problem neispravnih vozila u saobraćaju, dodaje Jovanović, delom je rešen 2018. godine, uvođenjem obaveze fotografisanja vozila. Sada, novi Pravilnik potpuno otklanja mogućnost bilo kakve malverzacije.

Tehnički neispravno vozilo koje učestvuje u saobraćaju je najopasnije vozilo jer utiče na bezbednost onoga ko upravlja tim vozilom i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Pored toga, nova pravila koja se primenjuju od 6. jula smanjiće i broj regresnih zahteva osiguravača prema vlasnicima vozila.

- Da podsetim, regresni dužnik je onaj čijim vozilom bude izazvana saobraćajna nezgoda, a on izgubi prava iz oblasti osiguranja. Jedan od osnova da se to pravo izgubi je i tehnička neispravnost vozila. U zavisnosti od posledica nezgode, regres može da iznosi i nekoliko desetina hiljada evra. Zbog toga naglašavam da su ova nova pravila u interesu svih, posebno vlasnika vozila, i da ćemo svi imati korist od njih, objašnjava Jovanović i dodaje:

- Suština je da moramo da se naviknemo na to da u saobraćaju mogu da učestvuju samo tehnički potpuno ispravna vozila, koja su bezbedna i ne ugrožavaju nikoga. Ako je za utvrđivanje ispravnosti potrebno 30 ili 40 minuta, to nije ništa u odnosu na štetu koju to vozilo može da izazove. Pored toga, tehnički pregled se radi samo jednom godišnje i ubeđen sam da svi vlasnici mogu da izdvoje to vreme, ako ništa drugo, za svoju i bezbednost najbližih - zaključuje Jovanović.

