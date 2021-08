NIKOLA JANKOVIĆ, ČLAN UO IVENT INDUSTRIJE: 800.000 je prošlo kroz naše događaje i nije bilo povećanja broja obolelih!

Nažalost nekoliko venčanja učinilo svoje, prisna grljenje i nazdravljanje dovelo je do toga da se više ljudi zarazi koronavirusom.

Da li će ovaj slučaj uticati na dalja održavanja venčanja i proslava pitali smo Nikolu Jankovića, člana Upravnog Odbora Ivent industrije.

foto: Kurir televizija

- Ova vest je zaista frapantna, ja bih voleo da to neko zaista istraži. Ova informacija može izazvati veliku paniku, da li se ljudi ponašaju odgovorno ili ne, mi ne znamo. Mi edukujemo sve kako treba da se ponašaju i do sad mi iz Ivent industrije nismo imali problema. Pravila koja postoje, i to svi znaju: treba da se pravi veći razmak, da osoblje mora nositi maske, da se mora vršiti veća količina sanitarizacije, to su neki osnovni elementi. Od maja meseca se desio veliki broj venčanja i nismo imali problema, zbog toga je meni neuverljiva ova vest da su venčanja sad žarište. 800.000 ljudi je prošlo kroz naše događaje i nije bilo povećanja broja obolelih - rekao je Janković.

Kurir.rs/M.L.

