BRZO VOZIO ŽENU NA POROĐAJ, SAD MU STIGLO DA MORA U ZATVOR: Nije u roku platio novčanu kaznu, pa mu stigao poziv za robiju

Nikola Pavlović (37) i Milena Dejković (37), nevenčani bračni par iz Borče, doživljava pravu agoniju jer Nikola mora u zatvor od 10 dana zato što je u decembru prošle godine prekoračio brzinu dok je vozio ženu na porođaj!

Naime, zbog ovog prekršaja stigla mu je kazna od 10.000 dinara, koju on tada nije platio, pa mu je od suda stiglo rešenje da, umesto novčane kazne, odleži 10 dana zatvora.

- U šoku smo i mi i svi iz našeg okruženja jer policija nije uvažila to da nije u pitanju divljaštvo, već borba jednog čoveka čija bi supruga verovatno ostala u invalidskim kolicima da se porodila prirodno - započinje priču za Kurir ogorčena Milena, inače osoba sa invaliditetom sa 40 odsto oštećenja kičme. Navela je da drugo dete, što zbog zdravstvenog stanja, što zbog prvog carskog reza, nije smelo da se rodi prirodno, zbog čega je njen muž malo brže vozio ka bolnici kada je dobila bolove.

- Dobila sam bolove kasno uveče, počela je da mi trne noga, prepona, pa smo požurili u bolnicu jer ne smem da se porodim prirodno. Na Pančevačkom mostu nas je tog 5. decembra nešto posle ponoći zaustavila policija jer nas je uhvatio radar. Muž je dao dokumenta, rekao: "Pišite kaznu, žurim, žena mi se porađa!" Za to vreme ja sam se previjala od bolova pozadi, dok je naša trogodišnja ćerkica plakala umotana u ćebe - priča Milena.

Ističe da u prekršajnom nalogu koji je tada dobio uopšte ne piše kojom brzinom se auto kretao, već samo iznos koji treba da se plati. Dodaje da je Nikola na to hteo da se žali, ali nije uspeo da to u roku uradi jer je sam čuvao ćerkicu, i tada nije imao njenu medicinsku dokumentaciju koja bi pokazala hitnost odlaska u bolnicu zbog kog je brzinu i prekoračio. A onda je stiglo da neprijatno iznenađenje - da za to mora da robija!

- Ove godine 1. marta stiglo je rešenje Prekršajnog suda da se novčana kazna od 10.000 dinara zamenjuje za 10 dana zatvora - priča Milena i dodaje da su na to rešenje imali pravo žalbe od tri dana, koje su iskoristili. - Podneli smo žalbu sa mojom celokupnom dokumentacijom, gde se navode sve moje dijagnoze. Piše da imam polidiskopatiju, lumboišijalgiju, displaziju i koksatrozu oba kuka. Tu smo naveli da je on mene vozio u porodilište sa visokorizičnom trudnoćom i da je iste noći urađen hitan carski rez zbog preteće rupture materice, kao i da sam osoba sa invaliditetom koja ne sme da se porodi prirodno - rekla je ona, mislivši da će MUP to uvažiti. Međutim, u petak im je stiglo rešenje da je njihova žalba odbijena.

Oni su kaznu od 10.000 dinara tog dana uplatili, a sada se pitaju koja je njihova sudbina.

Šta kaže zakon? Ko plati, ne mora u zatvor U Zakonu o prekršajima, u članu 315 Rešenje o izvršenju, navodi se da se kazna zatvora ne izvršava kada kažnjena osoba plati kaznu u celosti. - Po isteku roka za dobrovoljno plaćanje, sud koji je doneo prvostepenu odluku koja se izvršava, odnosno sud na čijem području je izdat prekršajni nalog koji se izvršava, donosi rešenje o izvršenju. Rešenjem sud određuje da li će se neplaćena novčana kazna zameniti u kaznu zatvora ili u kaznu rada u javnom interesu ili naplatiti prinudnim putem. Odluku na koji način će izvršiti neplaćenu novčanu kaznu sud donosi ceneći razloge celishodnosti i efikasnosti u svakom konkretnom slučaju. Ako posle donošenja rešenja suda o zameni neplaćene novčane kazne kažnjeno lice isplati novčanu kaznu u celosti, rešenje će se staviti van snage, a kazna zatvora ili rad u javnom interesu neće se izvršiti ili će se obustaviti dalje izvršenje ako je izvršenje neke od tih kazni započelo.

Kurir.rs / Suzana Trajković