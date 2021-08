EVO NAMA OSVEŽENJA Živa pala za više od 10 stepeni! Pogledajte, na jugu Srbije ovde je jutros samo 14 SLEDE PLJUSKOVI I GRMLJAVINA

BEOGRAD - U Srbiji se danas očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom mestimično na severu i zapadu zemlje, a na jugu i jugoistoku biće pretežno sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni Celzijusa, najviša od 22 stepena na severozapadu, do 31 stepen na istoku i jugoistoku. Vetar slab do umeren, severni i severozapadni.

U Beogradu će biti promenljivo oblačno i osetno svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Najniža temperatura oko 17 stepeni Celzijusa, najviša oko 23 stepena.

Temperatura pala za više od 10 stepeni

U većem delu zemlje promenljivo oblačno i osetno svežije. Na severu i zapadu mestimično će biti kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Jedino će se na jugu i jugoistoku tokom čitavog dana zadržati pretežno sunčano vreme, objavio je RTS.

U Beogradu 10 stepeni svežije i kiša povremeno. Temperatura oko 23 stepena. Na jugu i jugoistoku zemlje tokom čitavog dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

