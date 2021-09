ČAK 53.000 LJUDI ČEKA NA OPERACIJU: Najduže liste za ugradnju kolena i kuka

Posledice korone trpe i oni koji se nisu njome zarazili, ali se bore sa drugim bolestima. Čak 53.000 ljudi trenutno čeka na pregled ili operaciju. Proveravali smo - koje liste čekanja su najduže i na koji način ih je moguće smanjiti?

Sve više redovnih pregleda i hirurških intervencija se odlaže. U senci kovida već dugo su oni koje muče drugi zdravstveni problemi. SYNK - Ljubica Cvetković Od 00:00 "Trinaestog februara sam operisala koleno prošle godine i operacija je prošla uspešno, kao što sam se i nadala, ali je trebalo da se zakaže i druga operacija. Međutim, zbog tadašnje novonastale situacije, ja nisam mogla ni na fizikalnu terapiju da idem, a ni da zakažem drugu operaciju" do 00:17 OFF: Najveći broj ljudi, prema zvaničnim podacima, trenutno čeka na ugradnju kolena, kuka, operaciju katarakte sa ugradnjom sočiva ili koronografiju srca. Pregled magnetnom rezonancom zakazuje se mesec dana unapred. SYNK - dr Predrag Savić, KBC "Dragiša Mišović" Od 04:25 "Čekaju se pregledi koji se odnose na koštano zglobni sistem, degerativne bolesti i ostalo. Znači, nešto što nije akutno. Apsolutno akutne stvari imaju prioritet. Maligni bolesnici imaju prioritet u lečenju. Oni su prioritet svih prioriteta" do 04:49 OFF: U Ministarstvu zdravlja uveravaju da se intenzivno radi na poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite za "non-kovid" pacijente. Uvereni su da će sistem biti rasterećen otvaranjem kovid bolnice u Novom Sadu. CITAT - dr Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja "Nadamo se da ćemo sa tri kovid bolnice i rekonstruisanom Infektivnom klinikom, VMC Karaburma i eventualno Arenom uspeti da zbrinemo kovid pacijente, da bismo ostali deo zdravstvenog sistema i sve resurse mogli da usmerimo ka pružanju dijagnostike i lečenju ostalih pacijenata." OFF: Lekari se nadaju i što boljoj epidemiološkoj situaciji u narednom periodu jer će, kažu, jedino tako biti moguće da svaki bolesnik na vreme dobije svoj termin.