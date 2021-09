PUTNICI ČEKAJU NOVAC: Turističke agencije očekuju produženje roka za zamenska putovanja ili pomoć države u vraćanju para

Turističke agencije u Srbiji koje nisu realizovale sva zamenska putovanja iz prošle godine očekuju da se produži rok za korišćenje tih vaučera ili da država pomogne kreditima da bi vratile novac putnicima u januaru 2022. godine kako je predvidjeno Uredbom o zamenskim putovanjima, rekli su danas predstavnici agencija.

Komercijali direktor agencije "Plana turs" Milan Vasić rekao je da će, zajedno sa kolegama iz drugih turističkih agencija, tražiti da se rok za realizaciju zamenskih putovanja produži na još godinu dana, umesto da se vraća novac jer je zarobljen, uglavnom kod inopartnera.

Vlada Srbije donela je u proleće prošle godine Uredbu o zamenskim putovanjima kojom je zbog pandemije i nemogućnosti putovanja produžen rok za korišćenje uplaćenih aranžmana do januara 2022. godine kada su agencije dužne da za neiskorišćene vrate novac putnicima.

"Očekujemo da se promeni Uredba o zamenskim putovanjima tako što će se produžiti rok za realizaciju uplaćenih aranžmana u 2020. godini na još godinu dana jer nam partneri ne vraćaju uplaćeni novac", rekao je Vasić. Dodao je da se procenjuje da je ostalo nerealizovano oko 40 odsto uplaćenih aranžmana čija je vrednost od 20 do 25 miliona evra. On je rekao da je novi problem za turističke agencije obezbedjenje licence za rad za koju je neophodna polisa osiguranja ili bankaraska garancija. "Osiguravajuće kuće još ne daju ponude za polise osiguranja, a licence za rad ističu većini agencija u oktobru. Problem je što agencije nemaju gotovog novca jer je zbog pandemije poslovanje smanjeno, a za bankarsku garanciju za inotržište potrebno zavisno od prometa položiti depozit od 30.000 do 400.000 evra, a za domaće od 5.000 do 15.000 evra.

Član Upravnog odbora Nacionalne asocijacije turističkih agencija (JUTA) Vladimir Vlaho rekao je da još nema preciznih podataka o tome koliko je tačno ostalo zbog pandemije virusa korona nerealizovanih, a plaćenih aranžmana iz 2020. godine, ali da se procenjuje da je ostalo manje od 50 odsto. "Realizovan je ogroman broj zamenskih putovanja, ali se još ne zna ko neće moći od stranih partnera iz Grčke, Turske, Egipta, Italije, Španije, Tunisa i drugih zemalja da vrati novac koji su im prosledile agencije iz Srbije da bi ga one vratile putnicima, ali se u svim zemljama razgovara o pomoći države da se obezbede krediti za tu namenu ili produzenje roka za realizaciju", rekao je Vlaho, koji je i direktor agencije "Sabra travel".

Dodao je da agencije u Srbiji, koje ne budu imale sopstvena sredstva, a partneri, vlasnici hotela kojima je prosledjen novac za prodate aranžmane takodje ne mogu da ga vrate, očekuju da država pomogne produženjem roka za isplatu zamenskih putovanja ili kreditima iz Fonda za razvoj, a da slična rešenja traže i inopartneri.

Vlaho je rekao da očekuje da će se taj problem rešiti uz podršku države, a da je problem i veliki broj nerealizovanih djačkih ekskurzija i rekreativnih nastava u Srbiji i inostranstvu jer je školarcima bilo zabranjeno putovanje do skoro kraja školske godine. Ta putovanja su, kako je rekao, sada dozvoljena i aranžmani se realizuju i realizovaće se do kraja godine kada će se znati koliko je ostalo neiskorišćenih i koliko će novca morati da se vrati. Vlaho je rekao da turističke agencije imaju još jedan problem, a to je obezbedjivanje licenci koje većini agencija ističu u oktobru, a osiguravajuće kuće ne nude ponude za osiguranje iako je rizik ove godine manji nego prošle godine. "Mali broj agencija je uspeo da obezbedi polisu osiguranja kod osiguravajućih kuća, a bez njih ne mogu da dobiju licencu za rad", rekao je Vlaho.

Dodao je da je za licencu za rad neophodno obezbediti polisu osiguranja ili bankarsku garanciju koja je manji trošak za agenciju od polise osiguranja, ali da agencije nemaju novca u kešu kako bi ga položile u banku i dobile garanciju, pa pribegavaju polisama osiguranja koje su veći izdatak. Vlaho je rekao da ni banke ni osiguravajuća društva nisu u obavezi da ponude garanciju ili polisu osiguranja ako procene da im je to veliki rizik tako da je to komercijalni odnos i da su zbog toga agencije u velikom problemu.