TOČAK MOĆI I KONTROLE SUŠTA JE SUPROTNOST PARTNERSKOJ TOLERANCIJI Žene moraju da pročitaju ovo da bi na vreme prepoznale nasilnika

Paukova mreža. To je najslikovitiji primer nasilja koji neke žene trpe. U njega se upletu, a da toga često ne budu ni svesne, a da se iz nje „ispetljaju“ veoma je težak, ali ne i nemoguć proces.

Nasilje, svi misle, trenutak je kada žena dobije batine.

Ipak, u jednom partnerskom odnosu nasilje je nešto što se događa tokom dužeg vremena, a to često okolina ne zna, pa čak ni oni koji su bliski žrtvi, a kojima ona sve prećutkuje zbog sramote.

Zlostavljač to ume da koristi jer on uvek ima za cilj kontrolu, dominaciju i zastrašivanje svoje žrtve. Inače takvo ponašanje uključuje verbalno nasilje, pretnje, psihičko, fizičko i seksualno zlostavljanje.

Dakle, pojedinačan čin nasilja nije slučajni i izolovan događaj gubitka kontrole, već je deo složenog i kontinuiranog obrasca ponašanja u kojem je nasilje sastavni deo dinamike odnosa.

Nasilan odnos inače obeležava moć i kontrola muškarca, što je dijametralno suprotno ravnopravnosti koju žena treba da ima u zdravom odnosu sa muškarcem.

Nasilan partner smatra da ima pravo potpune moći nad ženom.

“Točak moći i kontrole” oslikava načine njihovog uspostavljanja, pokazuje situacije i ponašanja koje uspostavljaju i održavaju nasilne odnose, a „točak ravnopravnosti“ sve ono što žena treba da ima u jednom ljubavnom odnosu.

Za svaku žensku osobu važno je da zna da prepozna šablone ponašanja muškarca koji ukazuju na to da je ili ona koji želi da ima moć i kontrolu nad njim, ili neko sa kime može ravnopravno da ide kroz život.

Točak moći i kontrole podrazumeva sledeće:

1. Pretnja i prinuda

Pretnja i prinuda jedan su od faktora, a najčešće ih koristi u vidu pretnji da će povrediti vas, vaše bližnje, da će vam oduzeti decu, odati lilne informacije, ili da će čak izvršiti samoubistvo. U tom sekmentu ne isključuje se da primorava da odustanete od tužbe, a u stanju je i da vas prisili da radite nezakonite stvari.

2. Zastrašivanje

Fizičko nasilje između ostalog uključuje i zastrašivanje koje podrazumeva zaplašivanje pogledom, postupcima, vikom, glasom, raspravom. Pod zastrašivanjem se podrazumeva i kada nasilnik zahteva da žena govori ono što on želi da čuje, ali i lomi i uništava njenu imovinu, zlostavlja joj ljubimbca, pokazuje oružje.

3. Psihološko i emotivno zlostavljanje

Psihološko i emotivno zlostavljanje vrlo je težak za samu žrtvu. Nasilnik neće da razgovara sa vama, omalovažava vas, ponižava, ismeva, optužuje, psuje, kritikuje, daje pogrdna imena tako da mislite loše o sebi, da se osećate krivom, da mislite da ste ludi, a da pritom manipuliše pokazivanjem osećanja.

4. Izolacija

Izolacija je reč koju u poslednje vreme koristimo i vezujemo je za korona virus, ali je ona i jedan od vidova ispoljavanja moći i kontrole nasilnika prema svojoj žrtvi.

To podrazumeva da on kontroliše šta radite, koga viđate, pa čak i šta čitate. On vam ograničava kretanje, prati vas, pretura po torbi, prisluškuje telefonske razgovore. Jedna od najstrašnijih pritisaka koji vrši je taj da vas tera da birate između njega i porodice, ili pak prijateljica. On vrši pritisak da napustite posao, a ljubomoru koristi kako bi opravdao svoje postupke.

5. Umanjivanje, poricanje i okrivljivanje

Ono što nasilnik ovde pokušava da uradi jeste da umanji ozbiljnost zlostavljanja koje vrši. On prebacuje odgovornost za svoje nasilničko ponašanje na ženu - govori da ste ga vi izazvali, i da se zlostavljanje ne bi ni desilo. Često okrivljuje alkohol za "gubitak sopstvenih kočnica".

6. Korišćenje dece

Naslnik čini da osećate krivicu zbog nečega što su deca uradila, a njih koristi i za prenošenje poruka. On vas uznemirava i vređa, omalovažava i ponižava pred decom. Podržava decu da vas ne pšoštuju, a upotrebljava alimentaciju kao način za prikazivanje moći. Takođe, preti da će decu oduzeti

7. Korišćenje muškiih privilegija

Nasilnik je taj koji donosi sve važne odluke, i podseća vas da ste ipak "samo žensko" i da treba da radite samo ono što on kaže. Smatra da ima pravo da bude pitan za apsolutno sve što radite, šta oblačite, pa i šta govorite, a podrazumeva mu se da na seks pristanete kada god on to želi.

8. Ekonomsko zlostavljanje

Ekonomsko zlostavljanje ubica je dostojanstva jedne žene. Nasilnik ide na to da ženu unizi do krajnjih granica. On vas sprečava da pronađete ili zadržite posao, a daje vam nedovoljno novca, a i kada da, traži da opravdate svaku paru. U stanju je čak i da vas primorava da molite za novac, a vaš vam oduzima. Uvid i pristup u porodičnu zaradu vam ne dozvoljava.

„Točak ravnopravnosti“ sušta je suprotnost „točku moći i kontrole“ i predstavlja ono kako jedan odnos treba da izgleda. Predstavlja nenasilne odnose, koji uključuju poštovanje, poverenje, iskrenost, podršku i partnerstvo. Taj koncept je ishodište i podsticaj razvoju uzajamnosti i ravnopravnosti u porodičnim i partnerskim odnosima.

Točak ravnopravnosti koji opisuje nenasilne odnose podrazumeva sledeće:

1. Nepreteće ponašanje

Ono podrazumeva razgovor i postupanje koje podrazumeva da oboje imaju pravo da izraze šta misle i osećaju. Podrazumevano je odsustvo straha zbog onoga što žena misli i radi. Podrazumeva se aktivno učešće obe strane u rešavanju sukoba, kao i istraživanje nesuglasica i ispitivanje alternativa za rešavanje sukoba.

2. Poštovanje i podrška

Poštovanje i podrška podrazumeva slušanje bez osuđivanja, vrednovanje, procene, kao i razumevanje i pružanje podrške. Podrazumeva se poštovanje potreba i interesa obe strane, kao i pravo na izbor vlastitih prioriteta. Bitan faktor tu je pravo na vlastita osećanja i prihvatanje tuđih osećanja.

3. Poverenje i pouzdanost

Kada ova dva faktora postoje, onda postoji i traganje za obostranim zadovoljavajućim rešenjem konflikta. Tu se podrazumeva postavljanje otvorenih pitanja uz aktivno slušanje druge strane, spremnost na kompromis i kreativno rešavanje sukoba. To je zapravo konkretan dogovor o odnosima i prihvatanje promena.

4. Pregovaranje i pravednost

Ovo podrazumeva potpuno otvoreno i iskreno komuniciranje, kao i odgovornost u odnosu na obećanja, preuzete obaveze i vlastite postupke. Podrazumeva se priznavanje vlastitih grešaka, a tu je i pravo da se promeni mišljenje. Bitna stavka je tu uzajamno podržavanje životnih ciljeva.

5. Odgovorno roditeljstvo

Odgovorno roditeljstvo veoma je bitna stavka jer podrazumeva ravnopravnu podelu roditeljskih obaveza i odgovornosti, kao i pružanje deci pozitivnog i nenasilnog modela komuniciranja i odnosa. Podrazumevano je stvaranje atmosfere sigurnosti i brige za decu, dozvoljeno ispoljavanje emocija, kao i ohrabrivanje individualnosti i samostalnosti

6. Deljenje odgovornosti

U zdravom odnosu podrazumeva se zajedničko dogovaranje o podeli poslova, kao i odsustvo stereotipnih podela porodičnih uloga. Definitivno je da se u takvom odnosu porodične odluke donose zajednički, a dostupnost partnera/partnerke je takođe podrazumevana ako joj je potrebna pomoć podrška.

7. Ekonomsko partnerstvo

Ovaj vid partnerstva veoma je bitan jer je za domaćinstvo bitan otvoren razgovor o finansijskim pitanjima gde se odluke o novcu donose zajednički. Saglasnost za velike troškove mora da postoiji, kao i poštovanje ženine i zajednički stečene imovine. Samo poštovanje ekonomske samostalnosti ovde je ključna.

8. Seksualno poštovanje i poverenje

Za ženu je veoma bitna otvorenost u odnosu na seksualne potrebe, osećanja i strahove. U partnerskom odnosu podrazumeva se dogovor o kontracepciji, kao i prihvatljivim tipovima i nivoima seksualne veze. Tu svaka strana ima pravo i slobodu da odnos prekine, a za ženu je od suštinske važnosti izbor u odnosu na trudnoću

Ako trpite nasilje ili znate nekog ko trpi nasilje, pozovite SOS telefon 0800 35 00 36.

Kurir.rs / S. T.