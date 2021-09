SRBIN POKRENUO DRAMU U GRČKOJ: Zbog njega alarmirane spasilačke službe, a on otišao da RONI! Nije ga bilo celog dana

Neimenovani Srbin, star 55 godina, vodio se nekoliko sati juče kao nestala osoba na tlu regije Kasandre. Naime, on je otišao oko podneva da roni, a kako se nije vratio duže vreme, alarmirana je spasilačka služba. Na veliku sreću, on je pronađen kasno uveče i nalazi se u dobrom stanju.

- Naš pedesetpetogodišnji čovek koji je juče nestao na Kasandri je spašen i dobrog je zdravlja. Pronađen je od strane spasilaca na plaži u blizini Kanistra (kod Paljurija). Sa plaže je kolima prebačen do marine obližnjeg hotela odakle ga je vozilo hitne pomoći odvezlo do bolnice. Bravo za spasioce! Još jednom apelujemo da budete pažljivi čak iako ste iskusni ribolovci, ronioci, jedriličari... More je nepredvidivo, pogotovo na smenama godišnjih doba - navodi se u objavi Ivane Stanojević u okviru Fejsbuk grupe "Grčka uživo".

Vest o spašavanju našeg državljana, te i o samim okolnostima u kojima je i kako pronađen, pislala je i grčka Fejsbuk stranica "Nova Kasandra". Kako se navodi, Srbin je pronađen od strane spasilačke službe "EOD Halkidiki-Kassandra Reminess Base."

U daljem saopštenju, navodi se kako je on nestao oko podneva, a potraga za njime je započela nešto pre deset časova uveče na području Paljurija, na Halkidikiju.

Za njime su pored spasilačkih službi, tragali i obalska straža, koja je u akciji učestvovala brodom na kojem su se nalazila tri člana posade, kao i petoro obučenih planinara.

Agonija je završena kada su 55-godišnjaka iz Srbije pronašli na plaži, gde se nalazio u dobrom zdravstvenom stanju. Odatle su ga prebacili do obližnjeg hotela, gde ga je zbrinula hitna pomoć koja ga je prebacila do bolnice na detaljne preglede.

(Kurir.rs/Blic)