PROVERAVAMO ČAK I MOMAČKE I DEVOJAČKE VEČERI Detektiv i poligrafista o zadacima sa kojima se sretao: Dolaze nam i poznate ličnosti

Čovek kog ne možete da slažete, Nikola Novak, najpoznatiji detektiv i poligrafista u Srbiji otkriva brojne detalje slučajeva, na kojima je nekada radio mesecima, pa čak i godinama.

Pored toga što testira ljude u svom poligraf centru, Nikola je i vlasnik jedne detektivske agencije, gde je uspeo da razreši brojne slučajeve, od ljubavnih afera, ilegalnih prisluškivanja, nestalih lica, stranih obaveštajaca, "insajdera" unutar velikih kompanija, do otkrivanja brojnih detalja iz života poznatih.

foto: Jelena Rafailović

Za sve to se godinama obučavao i usavršavao u Srbiji i inostranstvu, te saradivao sa najvećim stručnjacima iz ovih oblasti na svetskom nivou.

Radimo za naše, ali i za strance

Na pitanje ko najviše dolazi u njegove agencije da traži pomoć, Nikola Novak otkriva:

- Javljaju nam se domaća i strana fizička lica, moj tim i ja dosta radimo i za firme, pogotovo biznis poligrafska testiranja za internacionalne kompanije u Srbiji i u drugim zemljama. Sve je veći broj testova koje sprovodimo za kompanije, od preventivnih koje radimo pre nego što neko treba da se zaposli u određenoj kompaniji, do kontrole ljudi koji rade na veoma osetljivim pozicijama. Ispituje se da li neko sarađuje sa konkurencijom, da li postoji prodaja poverljivih informacije iz firme ili bilo kakvih radnji usmerenih protiv interesa firme, da li je neko poslat da se infiltrira u kolektiv kako bi odavao informacije... Dugačak je spisak domaćih i stranih kompanija za koje sprovodimo poligraf testove koje ljudi iz ozbiljnih firmi žele da sprovode kako bi zaštitili interese kompanije.

Kada dolaze fizička lica?

- Obično kada su optuženi za nešto što nisu učinili, i žele to da dokažu. Takode dolaze i kada se radi o problemima i incidentima privatnog ili poslovnog tipa sa ciljem da se proveri da li je to lice počinilo delo za koje se sumnjiči, ili ako se radi o grupi, ko je od lica koja se sumnjiče počinio delo, ili kako bi se eliminisalo ko nije počinio. U detektivskoj agenciji kod nas se takođe javljaju privatna lica koja žele da nas angažuju za njihove lične potrebe ili za rešavanje slučajeva kojima se policija ne bavi. Postoje i slučajevi kada se javljaju firme kako bi proverili svoje zaposlene, tipa provera lažnog bolovanja, kršenja odredbi ugovora o radu, ali i radi pribavljanja dokaza kod lažnog potraživanja visokih novčanih svota na ime osiguranja - rekao je on.

Nedavno smo čoveku spasli firmu

Na koji način pomažete ljudima koji imaju kompanije? On je ispričao i na koji način su skoro spasli firmu jednom klijentu.

- On ima firmu u Srbiji i u Americi, a iz Amerike je kontrolisao firmu u Srbiji. Nije znao da čovek koji je zadužen da u Srbiji vodi poslovanje se vremenom okrenuo protiv njega. Otvorio je paralelnu firmu, krenuo je da krade klijente, da ubacuje novac na taj drugi račun... Čovek je primetio da je naglo krenuo da mu opada obim poslovanja, a nije znao o čemu se radi. Kontrolisao je poslovne prostorije video i audio nadzorom sa drugog kontinetna, ali nije video ništa čudno. Osim što je taj čovek koji je vodio firmu je izlazio na malo duže pauze za cigaretu, ručak i slično. Istragu smo vodili mesec dana i utvrdili da je čovek paralelno otvorio firmu u istoj branši i krenuo da preuzima klijente iz firme gde je radio. Toliko se opustio da je krao čak i kancelarijsku opremu. Potom je troje ljudi iz firme ubacio da budu sa njim saučesnici. To smo saznali, dokumentovali sve, došli smo do računa, faktura... Sve je posle iskorišćeno kao dokazni materijal za suđenje, firma je spasena a da nismo delovali na vreme, bila bi uništena.

foto: Shutterstock

Podjednako dolaze i žene i muškarci kada je reč o prevari

- Ljudi koji su u vezi, vereni, u braku, i imaju probleme emotivnog tipa, čak smo sprovodili i "predbračne istrage". Imamo slučajeve kada ljudi nešto pokušaju sami da urade, pa to ne krene baš dobro, i tek onda zatraže našu pomoć. Postoje poslovni ljudi koji nemaju vremena da se bave time pa dođu kod nas. Na primer, partner želi da proveri šta njegova partnerka radi dok je on u inostranstvu na poslovnom putu... Postoji veliki broj stranaca koji su u vezi sa našim devojkama i žele da provere šta one rade u Srbiji, kao i obrnuto. Leti veliki broj gastarjbajtera proverava šta njihove druge polovine rade kada dođu u Srbiju. Imali smo i slučajeva da proveravamo čak i momačke i devojačke večeri i to u inostranstvu u par navrata. Da li možete da uđete u nečiji telefon i vidite šta tamo ima? Ili je to samo u filmovima. Ne može, to može samo policija i to isključivo na osnovu sudskog naloga. Postoji naravno opcija hakovanja preko Wi-fi, ali to je komplikovana operacija koja je izuzetno zahtevna sa ne tako velikim izgledima za uspeh. U obaveštajnom svetu postoji jedno staro pravilo: ono što oči vide, to je prava informacija. Neko može da se dopisuje sa nekim da to izgleda kao da stvarno tu ima nešto među njima, a da je u pitanju bezazleni flert. Ali, ako se ta osoba već ako se viđa sa nekim, to je onda već druga stvar i to je već ima potencijal da se razvije u nešto ozbiljno. Uvek radimo trostruku proveru, jer nije mala stvar nekoga osuditi za nešto ozbiljno, morate biti sigurni 100 odsto, nema mesta za grešku - objasnio je on.

I jeftine i ekskluzivne usluge

- Postoji izuzetno veliki broj usluga od jeftinijih, do srednje skupih i ekskluzivnih. Što se tiče ličnih istraga, to su slučajevi koji se relativno brzo završe i svako ko ima neku prosečnu platu sebi može da priušti privatnog detektiva u Srbiji. Uz dobru pripremu, organizaciju i taj ming to sve može brzo da se okonča - ističe Novak.

Posle istrage stižu i rezultati

- Neko veruje na reč, nekome trebaju dokazi. Neko ni dokazima ne želi da poveruje, nekada je ljudima teško da se pomire sa gorkom istinom. Znate kako, radio sam preko 7.000 slučajeva i klijentima kažem na samom početku da ukoliko ne postoji poverenje među nama, onda je bolje da ne saradujemo. Prihvatamo samo slučajave koji ispunjavaju naše kriterijume, nismo paparaci, mi smo detektivi, sa strogim etičkim standardima.

Koliko je poligraf tačan?

- Komercijalni testovi su oko 95 odsto precizni, statistički. Postoji test koji je 99,94 odsto tačan i koji je zvaničan dokaz na sudu. To šira javnost ne zna. Sve više zemalja ga priznaje kao zvaničan dokaz na sudu, a do sada su to učinili Japan, Nju Meksiko, Indija, Madarska. Poligraf je najpouzdanije sredstvo za procenu kredibiliteta na svetu, i to je neoboriva činjenica. Kod nas zvanično poligraf još uvek nije priznat u krivičnim procesima kao dokaz, dok ga naša policija koristi stalno, i sve češće se koristi u građanskim parnicama. Često sam pozvan da vestačim i branim svoje nalaze na sudu. U 21. veku, u svakoj istrazi, dve najvažnije forenzičke metode su poligrafsko testiranje i elektronska forenzika - objasnio je on.

Tabletom za smirenje možemo da prevarimo poligraf?

- Kada neko uzme sred- stvo koje podiže ili spušta fiziološke reakcije to se sve jasno vidi na poligramu, to svaki dobro obučeni poligrafista vidi. Ako neko uzme tabletu da smiri reakcije, i to se vidi. Pre svakog testa uradimo analizu urina na narkotike i nedozvoljene supstance, i odmah možemo da vidimo da li je osoba nešto uzela ili nije. Dakle, radi se test pre testa. Pored toga imamo posebne delove poligrafske opreme koji služe samo za otkrivanje mera za ometanje poligrafa. Ne postoji način da neko efikasno utiče na krajnji nalaz i rezultat - rekao je Novak.

Dolaze i mnoge poznate ličnosti

- Angažovao nas je i veliko broj javnih ličnosti, poznatih ne samo u Srbiji nego i u svetu. Kada bih prekršio etičke standarde profesije i hteo da prodam takve informacije mogao bih da zaradim mnogo novca od raznih tabloida. Ali takve ličnosti dolaze kod nas upravo zbog toga što znaju da ćutimo i da niko nikada ništa neće saznati. Čak ni moji najbliži ne znaju za koga sve od poznatih radimo nizi za koga smo sve radili, niti šta smo sve radili za poznate ličnosti. Čak ni detektivi koji rade na tim slučajevima u našoj agenciji ne znaju. To znaju samo naši klijenti i ja - naglasio je on.

Obučavao se sa DB ali i FBI, DEA...

- Praksa je nezamenljiva u ovom poslu, a postoje teorijske specijalističke obuke i kursevi u MUP-u. Završio sam osnovne akademske studije na FSP, potom specijalističke studije na Kriminalističkoj akademiji, pa master studije na Fakultetu za bezbednost i diplomatiju. Usavršavao sam se i u Americi gde sam proveo šest meseci na specijalističkoj obuci sa američkim bezbednjacima kao jedini stranac. Tu su bili svi iz FBI, DEA, NSA, kao i ljudi iz njihovih vojnih službi. Iz svih agencija osim iz CIA. Obuku za tajno praćenje sam završio na terenu, trajala je četiri i po godine, obučavali su me ljudi iz naše Državne bezbednosti, stručnjaci za trajno praćenje.

(Kurir.rs/Blic)