SAD MI PRETE DA ĆUTIM: Detalji se*s skandala u domu za stare u Mladenovcu DOKTOR ULAZIO NOĆU KOD ŠTIĆENICE U SOBU I TRAŽIO TROJKU?

Korisnica Gerontološkog centra u Mladenovcu Danijela Ranković (44) iznela je nove optužbe na račun lekara te ustanove dr Igora Varge koji joj je navodno slao neprimerene seksualne poruke!

Podsetimo, Danijela je ranije ispričala za Kurir da su je poruke, u koje je redakcija imala uvid, vrlo uznemirile. Varga joj je navodno pisao kad je imao seks i sa kim. Danijela je inače u Gerontološki centar došla posredstvom Centra za socijalni rad Varvarin 2019. godine, jer nije imao ko da se stara o njoj nakon teške povrede kuka, posle koje je ostala nepokretna.

foto: Kurir televizija

- Prvo sam se požalila psihologu Ivanu laziću, posle toga je on to prijavio, a direktorka nije htela da reaguje. Mi smo komunicirali iz medicinskih razloga. To je tako počelo, a posle je počeo neprimerene poruke da mi piše. Ja sam za to da sudski teretim doktora. Mislim da je pokrenut postupak jer sam bila u policiji i dala izjavu - rekla je Danijela koja se uključila u jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Opisala je i šta se desilo kad je prijavila slučaj.

- Direktorka se drala na mene, pretili su mi da će da me premeste i izbace i ja sam na silu morala da potpišem. Zabranili su mi da izađem iz doma. Trebalo je da dođem kod vas, ali su došli vozači i zabranili mi da idem. Previše toga znam i plaše se da to ne izađe u javnost. Možete da pogledate na Jutjubu da je sličan slučaj prijavljen pre sedam godina - rekla je Danijela.

Otkrila je i detalje komunikacije sa Vargom.

- Od strane doktora sam imala neprijatnosti u vidu poruka. Dolazio mi je u sobu uveče u 22 časova. Šta on ima da se pozdravlja sa mnom u tim satima? Prvo, njemu to ne doliči, ja sam korisnica tog centra, nije trebalo da mi piše da mu ja namestim koleginicu jer ona ima dobru guzu, a ja dobre sise. Onda mi je pisao da bi morao da beži iz doma kad bi imao seks sa mnom! Pričao mi je da je imao i seks sa nekom ženom iz tužilaštva - rekla je vidno potresena Danijela.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.