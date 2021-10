METEOROLOG ČUBRILO OBJAVIO NAJNOVIJU PROGNOZU Narednih dana prava jesen, očekuju se obilnije padavine, a evo kad stiže POGORŠANJE

U Srbiji će danas biti oblačno, vetrovito i hladnije vreme sa kišom.

Duvaće umeren, povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar, u košavskom području i olujni, a na jugu Banata povremeno i sa orkanskim udarima. Najniža temperatura od osam stepeni do 13, najviša dnevna od 12 do 17.

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je da će narednih dana pod uticajem ciklona i hladnog vazduha biti pretežno oblačno i sve hladnije uz povremene padavine.

- Do subote više padavina na zapadu, dok su zatim obilnije padavine moguće na istoku regiona. Novo pogoršanje izgledno oko 14.10. i sve do polovine meseca bi se trebalo zadržati relativno hladno vreme. Danas tokom dana nad najvećim delom regiona pretežno oblačno i još hladnije uz kišu povremeno. Najviše padavina treba očekivati nad Hrvatskom, zapadnom, središnjom i severozapadnom BiH, ponegde nad istokom BiH i zapadom Srbije. Iznad ostalih predela će kiše biti znatno manje, dok bi na krajnjem severoistoku Srbije moglo biti uglavnom suvo vreme. U predelima gde bude preovlađivalo suvo biće najtoplije uz dnevni maksimum do 17 stepeni, dok će se nad ostalim predelima kretati od 9 do 14 - najavio je Čubrilo.

Kako kaže, biće vetrovito, duž najvećeg dela Jadrana jaka do olujna bura, na južnom jak jugo, a u košavskom područku jak i olujan istočni i jugoistočni vetar.

- U petak ponovo nad središnjim i južnim predelima kiša povremeno, dok bi nad ostalim delom regiona kiše bilo samo povremeno i bila bi znatno slabija. Ponegde duž Jadrana moguća i lokalna grmljavina. U košavskom području jak istočni vetar koji bi na jugu Banata imao olujne udare, na severozapadu regiona severni i severoistočni uglavnom slab do umernen, a duž većeg dela obale jaka bura. Temperatura u daljem padu i trebalo bi se kreće od 8 do 14 stepeni - piše Čubrilo.

Dodaje da bi u petak uveče uticaj ciklona nad Tirenskim morem trebalo da oslabi, ali većina modela u subotu tokom dana simulira spuštanje još jednog jezgra hladnog vazduha koja bi sa severoistoka preko centralnih oblasti našeg regiona premeštala dalje na jug.

- U koliko to jezgro bude imalo putanju koju mu danas dodeljuje ecmwf ponovo će doćI do regeneracije ciklona nad Ligurskim morem i sledi novo pogoršanje vremena. Za razliku od prvog sada bi obilnije kiše trebalo biti nad istokom Hrvatske, istokom i severoistokom BiH, Crnom Gorom i praktično celom Srbijom. Obilne padavine bi potrajale do nedelje uveče. Na karti akumulacije padavina, posebno kod icon i ecmwf modela se vidi da bi nad zapadnim, jugozapadnim i središnjim delovima regiona glavnina kiše pala do petka uveče, dok bi severni i istočni delovi reigona glavinu kiše dobili od subote ujutro do nedelje uveče - predviđa Čubrilo.

Tek negde posle 21.10. stoji signal za moguće otopljenje ali je on i dalje vrlo slab. Sumirano, naredni dani donose pravu jesen, vetrovito, kišovito i hladno vreme. Do vikenda kiša češća i jača na zapadu i jugozapadu, a za vikend možda na istoku i severoistoku regiona.

(Kurir.rs/Beta)