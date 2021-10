PREDRAG KON PONOVIO: Vakcinisani su ugroženi, nevakcinisani građani blokiraju sistem! Problem su MLADI

- Vakcinisani su trenutno ugroženi. Nevakcinisani popunjavuju bolnice, uskraćuju mogućnost zdravstvene zaštite vakcinisanima, vakcinisani moraju da vode računa ako nevakcinisani ne poštuju mere. Na kraju, neko im izvlači i novac, jer ako vakcinisana osoba koja oboli ne može da se javi svom lekaru zbog gužve, ide u privatni sektor - rekao je u gostovanju na TV Prva epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon.

Kon je u emisiji "150 minuta" rekao da je razočaran što nisu prihvaćene mere koje je medicinski deo predložio na Kriznom štabu.

- Ipak, idemo dalje. Nemamo vremena da se zadržavamo. Vakcinacija jeste zajednički stav. Decenijama standardna priča - kako ja nevakcinisan mogu da ugrozim tebe - pa evo ovako kako se sad dešava. To je tako kod svih bolesti. Tako bi bilo i sa malim boginjama i zauškama. Mi sada imamo priliku da vidimo na svetskom nivou, a posebno kod nas šta se dešava kada prestane imunizacija. I oni koji uporno rade na prestanku imunizacije duboko greše i zamajavaju ovaj narod - rekao je dr Kon.

On je dodao i da "nije tačno da su kovid propusnice diskriminacija", a istakao je da odluka o njihovoj primeni u Srbiji još nije potpuno odbačena.

"Sve se rešava vakcinacijom dece"

Povodom izjave zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića da u glavnom gradu fali 157 hiljada vakcinisanih, da bismo imali imunizaciju od 70 odsto, i da bi se u tom slučaju ukinule mere, dr Kon je rekao da je Beograd ipak na prvom mestu po broju novozaraženih.

- Kada gledamo apsolutne brojeve Beograd je uvek na prvom mestu, veliki je, imamo džepove nevakcinisanih. Čunjenica je da vakcinacija nije ravnomerno raspoređena. Problem su mladi. Oni zaražavaju one koji su vakcinisani a imaju slabiji imunitet, starije. Logično je da kod njih posle više meseci pada imunitet. Zaštićeni su manje, ali ih vakcine štite od smrtnih ishoda i teških formi. Mladi koji su vakcinisani imaju ozbiljniju zaštitu, a najbolju zaštitu imaju vakcinisana deca, ja sam zbog toga rekao da se sve rešava vakcinacijom dece, ali to je i dalje tabu tema - istakao je epidemiolog.

"Broj zaraženih će početi da pada"

Dr Predrag Kon nagovestio je da je danas broj zaraženih manji nego prethodnih dana, i izrazio uverenje da će se broj smanjivati tokom narednih sedmica.

- Potpuno pogrešno smo se odlučili za zaražavanje, umesto za vakcinaciju. Imali smo oko 7000 zaraženihdnevno , danas je manje, i biće valjda i još manje. Zamislite da nam treba mesec dana da podignemo vakcinaciju za 1 odsto, a trebalo bi da to dižemo za jedan dan Nađite mi jednu osobu koja je primila vakcinu i hospitalizovana zbog vakcine. Ima ih da se nabroje na prste jedne ruke. A onda uporedite taj broj sa brojem ljudi zbog kovida u bolnici - objasnio je.

"Trebalo je da bude i zatvaranja i vakcinacije"

Dodao je nešto u čemu se Krizni štab složio bilo upravo to - da je vakcinacija jedini izlaz iz epidemije.

- Mora da stigne do svesti da drugog izlaza, osim vakcinacije nema. I ako je postojala neka saglasnost na zadnjoj sednici Kriznog štaba jeste to. Zatvaranje koje smo mi predlagali bilo je u prilog tome da se stekne vreme da se opet sprovodi vakcinacija. Bez obzira na to, ja stojim pri tome da je trebalo biti i zatvaranja i vakcinacije. U smislu uverenja, jako navijam da se desi da se odjednom shvati da je "vrag odneo šalu" i da je neophodno da se vakcinišemo - rekao je dr Kon.

Epidemiolog odgovorio je i na jedno pitane gledaoca, a to je da li neko ko je doživeo penicilinski šok može da primi Fajzerovu vakcinu?

- Može, svako ko je imao tako nešto mora da od alergologa da dobije potvrdu da li mu je potrebna premedikacija. Lično mislim da je to preterivanje, ali to nije moja stvar, to treba da se poštuje. Oni će dobiti vakcinu, samo će im procedura biti teža - objasnio je.

(Kurir.rs/Blic)