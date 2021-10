JA NE MOGU DA OBOLIM OD KORONE! DR MASERATI ŠOKIRA JAVNOST IZ PENZIJE: Vakcina nije dovoljna?! Ovo rešenje mora da se uvede

Gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji, prof. dr Goran Belojević, u javnosti poznat i kao dr Maserati izneo je niz predloga u cilju suzbijanja pandemije koronavirusa, od kojih je najvažniji "probiotska zaštita".

- Postoje dva stava, prvi stav je represija a drugi motivacija. Kovid propusnice i pritisak za vakicinaciju je represija, ja sam lično više za motivaciju. Npr. pet odsto popusta za vakcinisane osobe, to je privatna inicijativa. Slušam i pratim šta se događa, ja ne pripadam grupi naučnika koji će se obrušiti na političare. Političari ne mogu donositi odluke ko će šta primiti već naučnici. Pošto su to velike odluke, ne mogu ni lekari donositi tako važne odluke. Ministar zdravlja kad donosi neku odluku, on je ne donosi kao lekar, već kao političar. Svaka preventivna medicinska mera su mere koje imaju politički i ekonomski aspekt. Ja se isključivo bavim motivacijom, kovid propusnice su oblik represije i ja to ne podržavam. Motivisanje možemo da napravimo neki rezultat, da napomenem da ja govorim u svoje ime, vakcinacija nije dovoljna, mora da se uvede i probiotska zaštita. To je najbolja zaštita. Ja sam primenio i vakcinu i probiotsku zaštitu i ja ne mogu da obolim - rekao je Belojević u Pulsu Srbije.

Krizni štab nije doneo nove mere, a krajnja poruka je da je potrebno što snažnije nastaviti sa vakcinacijom.

- Trenutna situacija sa koronom nije dobra, Srbija je trenutno u crvenoj zoni. To znači da je potrebno dodatno nešto uraditi, ja sam doprineo tome lično tako što sam se vakcinisao. To sam uradio jer smatram da je potrebno dodatno nešto. Čim je počela vakcinacija ja sam bio samo za Sinofarm jer je to vakcina pravljena po tradicionalnom načinu. Ostale vakcine imaju genetsku manipulaciju - mišljenje je dr Gorana Belojevića.

