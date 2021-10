ŠOKANTNO! MIRJANA TORNFELDT (66) ZA KURIR: Lekar mi je spržio kapke, unakazio me, ne smem da se pogledam u ogledalo! To nije sve

Htela sam da podignem očne kapke, a onda i da uklonim podočnjake, ali posle operacije su mi ostali unakaženi kapci, oči i glava me strašno bole, ne mogu ni da se našminkam. Uplašena sam, psihički sam toliko loše da ne smem da se pogledam u ogledalo, priča za Kurir očajna Mirjana Tornfeldt (66), penzionerka iz Švedske.

- U Novoj Pazovi imam kuću i povremeno dolazim u Srbiju, a u Švedskoj živim sa suprugom. Poslednji put kad sam došla, gledala sam na internetu klinike koje rade operaciju podizanja očnih kapaka. Tada sam naišla na kliniku "Olimp" u Novom Sadu, koju je dosta ljudi hvalilo, pa sam zbog toga odlučila da odem kod njih. Na njihovom sajtu piše da su prvi pregled i konsultacije besplatni - objašnjava Mirjana i pokazuje fotografiju kako je htela da izgleda:

- Predrag Matejin je doktor koji me primio i operisao. Videla sam da je dosta hvaljen na internetu i zato sam se odlučila za njega, a i na samom pregledu mi je rekao da će "sve srediti". On me je operisao 21. septembra i platila sam operaciju 1.000 evra.

Kaže da je operacija dobro prošla, ali pakao je počeo kada je stigla kući. - Bila sam sama kada je počela da mi curi krv iz oka. Uplašila sam se, jedva zaustavljala krv. Krvarila sam dva dana. Zovem kliniku, sestre mi kažu da to tako mora i da je normalno da bude tako posle operacije. Drugog dana zovem opet, oči me bole, glava puca, a doktor mi kaže da moram da izdržim dok mi ne izvade konce. Otišla sam 28. septembra da mi izvade konce. Pogledam se u ogledalo i kažem doktoru da je ovo promašena operacija i da izgledam užasno, a on mi odgovara da "nema vremena za mene i da ga čekaju drugi pacijenti" - tvrdi Mirjana.

Medicinske sestre su joj preporučile da kupi kremu u Švedskoj, koju je odmah poručila i već je koristi.

- Meni su očni kapci unakaženi. Psihički se loše osećam i kajem se što sam to uradila. Morala sam da zakažem drugu operaciju u drugoj klinici, ako mogu da me spase, jer ja ne mogu ni oči da otvorim. Naglasila sam zaposlenima u klinici da ću ih tužiti. Trebalo je krajem oktobra da se vratim u Švedsku, ali ovakva ne mogu, ne smem mužu da kažem, ne smem na oči da mu izađem ovakva jer je on protiv ovoga. Odložila sam odlazak zbog druge operacija i molim boga da mi bar oni spasu oči.

Mirjana kaže da ju je doktor Matejin, kada je čuo da je kontaktirala s Kurirom, pozvao i rekao da grešku želi da ispravi.

- Rekao je da će, ukoliko ja to želim, on snositi troškove drugog hirurga. Kada je Kurir pozvao dr Matejina, on je rekao da nikakve korekcije ne bi trebalo raditi nekoliko meseci posle operacije i da je Mirjani ponudio dogovor kao nezadovoljnom pacijentu, kome lekar može nešto da popravi.

- Vidljivi su podlivi i otoci i posle mesec dana od operacije, ožiljci mogu da ostanu i po dva-tri meseca, pa tek posle tog perioda mogu da se vide rezultati operacije. Nema nikakvog oštećenja oka i očnog živca, i to je uobičajeni izgled pacijenta kada skine konce. Mirjani je zakazana i kontrola 14 dana posle operacije, ali se ona na toj kontroli nije pojavila. Ušla je u vrtlog nezadovoljstva, ne želi da priča i da dođe jer je ljuta. Urađena je mala intervencija uz lokalnu anesteziju i praktično ne može da dođe do nekih komplikacija, a samim tim i kapci ne mogu da budu unakaženi.

Planirala i da smanji podočnjake - Htela sam da prvo da podignem kapke, a onda kada to završim i kada se oporavim, da smanjim i podočnjake. Pošto su me unakazili, sad moram na drugu operaciju kapaka - kaže zabrinuta Mirjana.

Lažni hirurg Sava Knežević foto: Printscreen Preti mu osam i po godina robije Sava Knežević (23), maser iz Batajnice, i njegova majka Danijela (49), cvećarka, koja se lažno predstavljala kao medicinska sestra, uhapšeni su 24. maja. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Save Kneževića zbog sumnje da je narušio zdravlje najmanje sedam devojaka nad kojima je u svojoj neregistrovanoj ordinaciji u centru Beograda vršio medicinske zahvate, za koje nije imao ni odgovarajuću diplomu, niti licencu, i predložilo sudu da ga osudi na osam i po godina zatvora. Za Danijelu je tužilaštvo predložilo kaznu od godinu i po dana zatvora. Pušteni su da se brane sa slobode i čekaju početak suđenja.

Olgica Markanović, vlasnica salona iz pakla foto: Privatna Arhiva, Instagram Ispekla lica klijentkinjama Olgica Markanović uhapšena je 1. juna zbog sumnje da je u neregistrovanom Medicinsko-estetskom centru "Tajas" u Beogradu pružala estetske tretmane za koje nije imala odgovarajuće licence. Suđenje je 5. oktobra odloženo u Prvom osnovnom sudu u Beogradu jer se njena saradnica Jasmina Tasić, koja je takođe optužena, nije pojavila. Olgica i njena saradnica optužene su da su krivično delo izvršile od 1. maja 2020. do 1. marta ove godine upotrebom sredstva "plazma pen" i prouzrokovale trajna oštećenja na tretiranim delovima lica oštećenih. Neke od žrtava, kako se sumnja, imale su opekotine drugog i trećeg stepena. Osim toga, sumnja se da su pacijentima davale nedopuštene injekcije lokalne anestezije lidokain-hlorida, koje su predstavljale rizik po život oštećenih u slučaju alergijske reakcije.

