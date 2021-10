MAJKA PREMINULA DOK JE LEŽALA PORED SINA Dr Adžić: Po troje, četvoro članova porodice leži zajedno u sobi, UMORILI SMO SE

U kovid bolnici u Batajnici trenutno je više od 830 pacijenata. Otvorene su dodatne jedinice poluintenzivne i intenzivne nege. Direktorka te zdravstvene ustanove prof. dr Tatjana Adžić Vukičević kaže da nemaju više slobodnih mesta u bolnici i da se za 15 minuta sva mesta koja su oslobode popune.

Po troje, četvoro članova jedne porodice leži u ovom momentu zajedno u sobi, poručuje doktorka.

Dotorka Tatjana Adžić Vukičević kaže da su se umorili ne samo od apela i upozorenja, već i od prevelikog rada, truda, brige i neizvesnosti. Ističe da nemaju više slobodnih mesta u kovid bolnici u Batajnici.

"Jutros sam pustila na kovid grupu 20 mesta, pre dva minuta sam informisana da više nemamo nijedno slobodno mesto. Slobodnih mesta imamo samo onoliko koliko otpustimo bolesnika, za 15 minuta budu popunjena sva mesta koja oglasimo na grupi", dodaje doktorka.

U toku prethodnog dana i noći su primili 80 ljudi, a za prethodnih sedam dana 485 ljudi. "Pola bolnice su novi pacijenti za samo sedam dana", kaže doktorka.

Kaže da kada naprave vizitu poraženi su podacima koje dobijaju od pacijenata i vide iz medicinske dokumentacije.

"Više od 95 odsto njih nisu vakcinisani, ovih pet odsto je vakcinisano jednom ili sa dve doze, najčešće su to vakcine koje su bile u febraru i martu i gde je trebalo u septembru i oktobru da prime treću dozu, a u međuvremenu su se razboleli", naglašava Adžić Vukičevićeva.

Ističe da troše enormno velike količine kiseonika i da je to dokaz da se klinička slika obolelih u ovom talasu razlikuje od svih prethodnih.

"Praktično svako ko uđe u bolnicu zahteva kiseonik, to je najmanje 9-10 litara ili 12-15 litara, a imamo bolesnike i na 50-60 litara. To je ogromna potrošnja i opterećenje čitavog sistema", dodaje doktorka.

foto: Zorana Jevtić

Navodi da su noćas primili devojku koja ima 21 godinu, a juče dečka koji ima 26 godina iz Gornjeg Milanovca i mladića od 22 godine iz Beograda, dok najstariji pacijent ima 91 godinu.

"Prisutni su bolesnici svih starosnih dobi, podjednako je zastupljen ženski i muški pol. Pre mesec dana imali smo veću zastupljenost mušakaraca nego žena i ono što je primetno posledih mesec dana je povećanje broja prijema jako starih ljudi – gerijatrijske populacije od 1929. do 1939. godišta", dodaje ona.

Ističe da ne blede slike gubitka mladih ljudi, gubitka čitavih porodica.

"U ponedeljak sam u ambulanti imala dečka koji je preživeo respirator, koji je 1996. godište, čija majka koja imala 49 godina je ležala pored njega i preminula je. Jedno pored drugog su ležali i on je živ, a ona nažalost nije", navodi dr Adžić Vukičevićeva.

Naglašava da su to tužne priče i da su umirali i supružnici i roditelji i deca.

"Po troje, četvoro članova jedne porodice ležu u ovom momentu zajedno u sobi", dodaje ona.

Napominje da pacijenti koji su izgubili borbu sa kovidom nažalost nisu bili vakcinisani.

"To je moj apel i moja poruka svima da smo i mi koji ovde govorimo i ovih 850 ljudi samo trag u vremenu da je život jako kratak i prolazan i da mi praktično nemamo drugog izbora nego da zaštitimo sebe i druge i da se vakcinišemo i ko to do sada nije shvatio ja mogu sa žaljenjem da konstatujem da ćemo biti u užasno velikom problemu ako se nešto ne reši i narod ne odazove vacinaciji", poručuje Adžić Vukičevićeva.

(Kurir.rs/RTS)