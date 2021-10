EPIDEMIOLOG TIODOROVIĆ OBJASNIO RAZLIKU IZMEĐU TREĆE I BUSTER DOZE: Ponavljam, mnogo je važno zaštititi se kompletno

Vakcina štiti u proseku do šest meseci od potpune vakcinacije (dve doze u roku od 15 do 21 dan), ali u zavisnosti od proizvođača, ali i od jačine imuniteta ta "zaštita" može biti smanjena i nešto ranije. Stav pojedinih lekara je da buster dozu treba davati i posle pet meseci, međutim, nedavno je rečeno da će se treća doza kod nekih ljudi davati u razmaku od 28 dana posle druge doze, kako bi se pojačala zaštita.

Epidemiolog i član Kriznog štaba prof.dr Branislav Tiodorović objasnio je koja je razlika između buster i treće doze i ko su kandidati za tri doze.

- Buster doza je ona doza koja se daje šest meseci posle druge doze, ali trebalo bi sa buster dozom početi nešto ranije, odnosno posle pet meseci. Mnogo je važno dobiti buster dozu na vreme, to se naročito odnosi na starije ljude i one sa slabijim imunitetom. S druge strane, imamo treću dozu, za koju kandidati mogu biti oni sa pridruženim bolestima, kod kojih se pouzdano zna da imaju slab imunitet, i kod kojih se možda nije razvio jak imuni sistem, pa se treća doza daje 28 dana, posle druge doze. Ponavljam, mnogo je važno zaštititi se kompletno, primiti vakcinu na vreme, a posebno se to odnosi na stariju populaciju i za one sa slabim imunitetom, objašnjava profesor Tiodorović.

