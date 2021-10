NAJNOVIJI KORONA PRESEK: Danas 5.733 novozaražena, 61 pacijent preminuo

U prethodna 24 sata na korona virus testirano je 17.354 građana od kojih je 5.733 novozaražena.

Preminuo je 61 pacijent, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 289 obolelih.

foto: Printscreen/covid19.rs

Podsetimo, dan ranije, na korona virus testirano je 21.383 građana od kojih je 6.748 bilo novozaraženih. Preminulo je 60 pacijenata, a na respiratorima bilo 282 obolelih.

Od sinoć u 22 sata počela je kontrola ugostiteljskih objekata, kako bi se proverilo da li prisutni imaju kovid propusnice.

Doktor Milanko Šekler, virusolog i mikrobiolog Veterinarskog specijalističkog instituta Kraljevo kaže da smatra da bi kovid propusnice trebalo da važe 24 sata i da nisu vremenski ograničene.

On je rekao da je bio za kovid propusnice odavno, ali ne na ovaj način.

"Razumem da onaj ko je donosio ovu meru je imao logiku da će to postepeno uraditi, ali po meni, svuda su one ili uvođene kao kompletne, da i u 10 ujutru i u 10 uveče moraš da ispunjavaš određene uslove da bi se nalazio u određenom objektu gde ti nije nužda da budeš. Po meni ovo ograničenje redukuje moju procenu šta će se desiti. Znam i da mnogo lokala neće raditi posle 22 da ne dođe u neprijatnu situaciju da nekog do 22 drži u objektu, a posle 22 hvata za uši i izbacuje iz objekta. Po meni je to trebalo da bude 24-časovno i gotovo. Šta će se desiti dalje ja ne znam", rekao je Šekler.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je da će se naredne nedelje verovatno razgovarati o pooštravanju mera i da će predložiti da kovid propusnice važe duže u ugostiteljskim objektima, ali i na nekim drugim mestima.

Njegova ideja je da njihova primena bude proširena u bar još dve situacije:

"To će biti neophodno za tržne centre i za veća okupljanja. Mi smo predlagali da se smanji broj ljudi koji se mogu okupljati. Moramo da stanemo i da razmislimo da li je normalno organizovati svadbe, žurke i prosleve u trenutku kad imamo visok trend novozaraženih i umrlih. Prema tome, moraju se mere pooštriti", poručio je on.

(Kurir.rs)