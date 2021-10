1. IZLAZAK UZ KOVID PROPUSNICE Kontrola počela odmah, kazne od ponedeljka! Nevakcinisani sedeli u bašti, a neki krenuli PUT KUĆE

Čarolija kod Pepeljuge traje do ponoći, a u Srbiji od sinoć za one koji nisu vakcinisani, odnosno nemaju potvrdu o vakcinaciji ili preležanom virusu, negativan PCR ili antigenski test, za boravak u restoranu, kafiću, klubu, ili bilo kom drugom ugostiteljskom objektu samo do 22 sata.

Ljudi su sinoć u Beogradu, Nišu i Novom Sadu odlazili iz lokala revoltirano, neki vlasnici lokala su odlučili da skrate radno vreme, a konobari su bili u ulozi kovid predara i proveravali da li gosti imaju kovid propusnice. Bilo je i onih ugostitelja koji su rešili da "sačuvaju" svoje goste tako što su im ispred ulaza u svoje objekte obezbedili brzo testiranje.

Bašte za nevakcinisane

Iako smo duboko "zagazili" u jesen, ni kiša i sve hladnije vreme sinoć nisu sprečili beogradske ugostitelje da otvore bašte kako bi gosti bez kovid propusnica mogli da borave u kafićima i restoranima, s obzirom na to da nova mera Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid-19 važi samo u zatvorenom prostoru.

foto: Printscreen/RTS

U jednoj od najprometnijih lokacija za večernji izlazak, Skadarliji, bilo je gužvi kao i svakog vikenda, a menadžeri i drugi zaposleni još nisu sigurni kako bi ova mera trebalo da funkcioniše, a ni da li će je uopšte primenjivati. Inspekcije i komunalne milicije i dalje nema.

- Primena ove mere je veoma komplikovana. Pokušaću da iskontrolišem sve koji u lokal budu ulazili nakon 22 sata, ali neću iz istog izbacivati goste koji već budu unutra, a ne znam ni kako bih - kaže domaćin jednog lokala u ovoj boemskoj četvrti.

Beograđani odlazili revoltirani

Ljudi su pokušavali da uđu u restorane bez obzira na to što nemaju kovid propusnice. Nakon toga su ih zaposleni uglavnom upućivali ka stolovima u bašti, ali bilo je i onih koji su se oglušili o meru i propusnicu nisu ni zatražili.

- Verujte da nemam vremena još i to da kontrolišem. Obavestili smo goste da ukoliko žele da borave kod nas moraju imati taj zeleni sertifikat, ali ih ne tražimo na uvid. Nikoga nismo izbacili, niti planiramo. Čekamo da dođe neko ko će to proveravati kako bi nas upoznao sa procedurom - istakao je menadžer jednog od lokala.

U jednom od restorana ipak smo zatekli i situaciju u kojoj na ulazu vraćaju revoltiranu grupu ljudi upravo zato što nemaju ni jednu od neophodnih potvrda.

- Mi zaista revnosno proveravamo svakog gosta koji je došao posle 22 sata, a svi oni koji su stigli ranije uglavnom su sami napuštali lokal kako bi izbegli kazne. Mislim da će dolaziti do situacija kada neko neće želeti da napusti objekat, pa ne znam kako će se ti problem rešavati, srećom, to se večeras nije dogodilo. Inspekcija i komunalna policija nisu dolazili.

U jednom od najpopularnijih mesta okupljanja mladih, Beton hali, čini se da u pojedinim lokalima za ovu meru nisu ni čuli, a na pitanje da li proveravaju kovid propusnice svojih gostiju kratko su odgovorili "Ne".

Bez "ausvajsa" nema ulaska

Novosadski ugostitelji su pred vrata svojih lokala, ako ih nisu zatvorili, u većini slučajeva postavili kovid redare koji su kontrolisali da li njihovi gosti posle 22 sata imaju zeleni sertifikat.

U jednom novosadskom lokalu u pasažu Zmaj Jovine ulice, konobar je desetak minuta pre 22 sata diskretno obišao sve stolove i uz promenu pepeljara i odnošenje koje pokoje prazne boce, zamolio goste da mu pokažu zeleni sertifikat. Problema nije bilo, samo jedan mladi par nije imao "ausvajs".

- Nisam vakcinisan, ali imam sertifikat jer sam preležao koronu. Iskreno, zaboravio sam da ga tražim. Pokušavao sam danas, ali sajt E-uprave nešto nije radio, izbacivao je neku grešku. Nema veze, svakako smo planirali ranije kući, popićemo još jedno pivo na Trgu republike i nazad u stan - kaže ovaj nimalo razočarani gost.

foto: Printscreen/RTS

Jedan deo ugostiteljskih objekata, pre svega manji kafići koji nemaju veliki promet noću, kao i restorani, pečenjare i picerije odlučili su da skrate radno vreme i zaključaju svoja ulazna vrata u 22 sata.

- Svakako radimo do 23 sata i nemam nameru da se bakćem sa kovid propusnicama. Radićemo jedno nedelju dana do 22 sata, pa ćemo da vidimo šta će dalje da se dešava - rekao je konobar i vlasnik lokala u centru Novog Sada brišući čase za poslednjim gostima.

"Kafanaski" popust za testiranje

Sa druge strane, kafići, popularne "kafanice" i klubovi, gde se atmosfera tek zahutava oko 22 sata, angažovali su redare, a neki su otišli i korak dalje i ispred ulaza u svoje objekte obezbedili brzo testiranje. Negde je besplatno, a negde po sniženim cenama košta oko 500 dinara. Ima i onih koji su odabrali srednju varijantu, pa svojim gostima, ako se pozovu na ime kafane, obezbeđuju u pojedinim privatnim laboratorijama popust na brzo testiranje, koje tako izađe 500 do 600 dinara.

- Gost sigurno neće platiti više od 1.000 dinara da bi ušao u lokal, ali 500 već možda hoće, zato smo i obezbedili popust za brzi test. Treba samo da se ode u navedenu laboratoriju i kaže ime našeg kluba. Ako se ova mera nastavi, obezbedićemo i brze testove na ulazu, ali sa time ćemo još malo sačekati. Načuli smo da će brzo testiranje za omladinu koja želi u klubove posle 22 sata biti organizovano na jednom punktu na Trgu slobode. Ako od toga uskoro ne bude ništa, sami ćemo testirati. Nemamo izbora, veći deo naših gostiju su tinejdžeri i studenti, a oni su najmanje vakcinisani - rekao Igor, menadžer kluba u Zmaj Jovinoj ulici.

Šta ako antivakseri falsifikuju test?

Svaka nova mera u ovo pandemijsko vreme za sobom vuče i mnoga nerešena pitanja, poput onog koje ima Isidor, kovid redar u Ulici Laze Telečkog u Novom Sadu. Kako kaže, problem je legitimisanje gosta, koji može ali i ne mora da mu pokaže lični dokument.

- Inače radim kao konobar, ali večeras sam kovid redar. Tek smo počeli sa proverama i za sada je sve dobro. Ljudi mahom pokazuju sertifikate na telefonu i od dokumeta ličnu kartu. Problem može biti ako neko neće da pokaže lični dokument, a ja nisam policajac da imam ovlasti da to od njega tražim. Takve ljude nećemo moći pustiti unutra. Malo je sve smešno, evo posle 22 sata gosti izlaze, a korona izgleda ulazi. Šalim se malo, samo smo dvojicu momaka zamolili da izađu napolje jer nisu imali kovid propusnice, a ranije su bili u klubu – izjavio je Isidor.

Dodaje kako je baš juče razgovarao sa inspektorom koji je obilazio kafane pokušavajući da im objasni kako bi sve od večeras trebalo da funkcioniše, ali on smatra da će antivakseri koji imaju veliku želju za provodom, verovatno lako naći način da falsifikuju sertifikat.

- Falsifikovanje sertifikata je krivično delo, kako mi je objašnjeno, ali na pitanje ko će da uhvatiti gosta koji je pokazao falsifikat, odgovor inspektora je - policija. Ali šta ako on ode dok dođe policija? Inspektor dodaje da će ga tražiti preko kamera. Šta da vam kažem, sem da je to nemoguće i dosta neozbiljno - nastavlja on.

Zasad samo opomena

U Nišu su konobari, čini se, najozbiljnije shvatili kontrolu iako kažnjavnje za nepoštovanje mera zvanično počinje od ponedeljka.

Kako se saznaje, kafićima je najavljeno da će biti kontrole posle 22 sata. U komunalnoj policiji kazali su da su sve ekipe na terenu.

Kelener u niškoj kafani u Kazandžijskom sokačetu na pitanje zašto je kafana prazna kaže da rade do 22 sata.

foto: Shutterstock

Nišlija Ilija S. (18) rekao je da nije vakcinisan ali da je prelezao koronu. Ipak kafić je napustio u 22 sata zbog devojke sa kojom je bio u društvu.

Iako je vikend rezervisan za provode, grad na Nišavi sinoć je bio prazan. Samo je u jednom klubu, u kojem je bio mnogo ljudi, organizovana "živa svirka". Kazali su da zasad nema kazni, već samo opomene.

S obzirom na to da kažnjavanje vlasnika kafića i restorana, ali i gostiju za nepoštovanje ove mere počinje u ponedeljak, možda će situacija u gradu biti drugačija, a ova dva dana dovoljna zaposlenima da se pripreme i upute o načinima njenog sprovođenja.

Kazne za pravna i fizička lica

- U iznosu od 300.000 dinara kazniće se pravno lice.

- U iznosu od 150.000 dinara biće kažnjen preduzetnik.

- U iznosu od 50.000 dinara biće kažnjeno odgovorno lice u pravnom licu.

- U iznosu od 30.000 biće kažnjavani "kovid redari", odnosno odgovorna lica za sprovođenje mera.

- U iznosu od 5.000 biće kažnjeno fizičko lice koje prekrši mere.

(Kurir.rs/Blic)