ODGOVORI ZA SVE ONE KOJI SE PITAJU DA LI MOGU DA IMAJU VIŠAK ANTITELA: Da li burno reagujem na vakcinu ili imam prevelik titar?

Dobijete poruku da je vreme za treću, buster dozu vakcine protiv korona virusa. Odete na vakcinalni punkt, primite željenu vakcinu, međutim nakon toga vam se sloši. Malaksali ste, boli vas glava i imate visoku temperaturu. Neki su za ovo okrivili "višak" antitela. Da li je medicinski moguće imati previsok nivo antitela?

Da li to znači da morate da testirate antitela kako biste znali kada je vreme za buster dozu? Na kom nivou onda treba da vam budu antitela kako biste bili bezbedni?

Najjednostavniji odgovor na sva ova pitanja je - ne. Visok titar antitela nakon vakcinacije ne može vam naškoditi. Naprotiv, veliki broj antitela može samo da vam pomogne i duže da vas štiti, saglasni su stručnjaci.

foto: RINA, Ilustracija

- Antitela ne smetaju, nego smeta neki drugi problem u organizmu koji mi nismo videli. Zavisi od organizma do organizma koliko će antitela napraviti. Zato treba sagladeti svakog pacijenta svestrano - rekao je dr Borislav Kamenov, imunolog.

Doktor Kamenov ističe i da osim vakcinacije ljudi treba da se posvete i jačanju imuniteta zdravijim načinom života jer zdraviji organizam stvara i više antitela.

Ove reči potvrđuje i dr Milena Turubatović, doktor opšte medicine.

- Ne može da se ima višak antitela. Normalna reakcija na vakcinu može da bude do tri dana i visoka temperatura, malaksalost, slabost i glavobolje. Neke vakcine su malo jače, neke, uslovno rečno - slabije. Odnosno, neke izazivaju burnije reakcije, neke malo manje, ali sve do tri dana računamo da je od vakcine. Ukoliko ti simptomi traju tri dana računamo da je to normalna reakcija na vakcinu, a ako traje više od tri dana onda treba da se jave lekaru. Tada je moguće da su se zarazili pre primanja vakcine - ispričala je dr Turubatović.

foto: Aleksandra Čolić

Ona je napomenula i da je u praksi viđala rezultate testova na antitela koja idu i do 40.000 i da ti pacijenti nisu imali nikakve kontraindikacije već su samo bili duže zaštićeni. Isto tako, ističe i da oni koji imaju 1.000 ili 2.000 jedinica, ne znači da su manje zaštićeni ili nezaštićeni.

- Zato je glupo raditi test na svoju ruku jer to ništa ne znači. Viđala sam da judi imaju i pozitivan test na antitela i pozitivan test na koronu istovremeno. I to je dobro. To samo znači da će ti ljudi imati blažu kliničku sliku - objašnjava dr Turubatović.

Kako dolazi do stvaranja antitela i zašto ih ne možete imati previše, objasnio je dr Tomislav Radulović, epidemiolog.

- Naše telo može da proizvede "loša antitela" koja će da napadaju svoj imuni sistem, ali to nema veze sa ovim. To ne može da se desi od vakcine. Ljudi koji imaju visok titar antitela samo znači da su duže zaštićeni. Istovremno, moguće je imati burniju reakciju na vakcinu. Evo primera, na prvu dozu ne odreguješ, a na drugu se pojavi otok na mestu uboda i sve je to normalno. Sve nuspojave nakon vakcina protiv korone koje se mogu javiti su mnogo manje od, na primer, vakcine DTP protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja koje se daju deci sa navršena dva meseca života i svi smo primili to cepivo - objašnjava dr Radulović.

On ističe i da veliki broj antitela samo donosi dobro organizmu, ali da se naš imuni sistem ne oslanja samo na antitela, već ima i složene mehanizme kojima se brani.

- Ne možete da proizvedete neograničen broj antitela i da ona stalno traju. Ona vremnom nestaju. Zato postoje i memorijske T ćelije koje praktično traju doživotno. One će "upamtiti" virus i kad nemate više antitela i ukoliko se ponovo sretnete sa tim virusom one će se "setiti" i poslati poruku organizmu šta treba da radi i da ponovo proizvodi antitela - ističe dr Radulović.

(Kurir.rs/Blic)