DANAS SUNČANO, DO 19 STEPENI: Naredne nedelje stižu padavine i jak vetar

U Srbiji će danas biti sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno, ponegde uz mogućnost rosulje.

Ujutru će na jugu i zapadu mestimično biti magla, koja će se po pojedinim kotlinama zadržati i pre podne.

Duvaće slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura kretaće se od minus dva na jugu Srbije do 13 stepeni na jugu Banata, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni.

Ponedeljak

Ujutro na jugu i zapadu mestimično magla. U toku dana u većem delu pretežno sunčano, samo u Timočkoj Кrajini umereno oblačno. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i olujnim jugoistočnim vetrom. Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, tokom noći sa kišom. Najniža temperatura od -1 do 8 stepeni, najviša od 13 do 20 stepeni.

Utorak

Oblačno, vetrovito i malo hladnije sa kišom. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar. Posle podne prestanak padavina, zatim i delimično razvedravanje, a vetar će biti u skretanju na zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 12 stepeni, najviša 10 do 18 stepeni.

Sreda

Umereno do potpuno oblačno, pre podne suvo, posle podne s kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, koji će krajem dana na jugu Banata biti ponovo u pojačanju. Najniža temperatura od 4 do 9 stepeni, najviša 13 do 19 stepeni.

(Kurir.rs)